Kardelenler 4. bölümden ipuçları: Fatoş ve Hicran karşı karşıya gelir!

Korkmaz ailesi, Gülcan'ın başına gelenlerin şokunu yaşarken, bir yandan da su basmış olan evlerinin çaresizliği içindedirler.

Kaynak: atv

Raci, Gülcan ile arasını düzeltmenin yollarını ararken, Koray ise işin içinden sıyrılmanın rahatlığını yaşamaktadır. Gündoğan Koleji'nde çocuklar, yeni bir ödev yapmak için kolları sıvarlar.

Kaynak: atv

Para kazanmakta kararlı olan Çınar, yeni bir iş daha yapmaya karar verir. Kahraman, anne ve babasına Fatoş'tan gizli yardım etmek isterken, Gizem'in Aysel'e karşı yapmak istediği sinsi hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.