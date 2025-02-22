Bir Gece Masalı 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Yolun sonuna geldin!

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canfeza ve Mahir'in bebek konusundaki gerçek ortaya çıktı. Ferman yaşanan olaylar üzerine evi terk etti ve Efsane ile ayrı eve çıktı. Ona ders vermek isteyen Asaf Bey, tüm parayı kesip evlerini de ellerinden aldı. Taksicilik yapmaya başlayan Ferman, Sevde'ye yakalandı. Memleketten sevgililer günü sürprizi için döndüğü yalanını söyledi ama Sevde inanmadı ve Ferman'ın peşine dedektif taktı.

Kaynak: atv

Hem Mahir'in doğum günü hem de sevgililer günü için ikili sonunda yalnız kalmayı başardı. Gözlerden uzak kalan ikili nihayet baş başa romantik bir gece geçirdi. Ancak Boris ve Selim'in başka planları vardı… Savaş, Canfeza'yı Mahir yokken kaçırdı ve Boris'in yanına getirdi.

Ferman ise yanlış müşteriyi aldı ve bıçaklandı. Telefonundan Canfeza'yı takip eden Mahir, tuzağı bilmeden onu kurtarmaya çalıştı. Telefonun şarjı bittiği için Kürşat onu uyaramadı. Kürşat'ın evine ise narkotik baskın düzenlendi ve sakladıkları malları bulundu.

Kaynak: atv

Raşit'in, babasının ölüm emrini verdiği itiraf etmesi üzerine Mahir çok öfkelendi ve Raşit'in yaptığı teklifi kabul etmedi...Bunun üzerine Selim, Canfeza'yı alıp götürdü. Selim'i durdurmak isteyen Savaş, kendi kazdığı kuyuya düşüp, vuruldu. Etkisiz hale getirilen Mahir buna engel olamadı ve tabutun içinde canlı canlı gömüldü.