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"Can Borcu"nun yeni bölümünde sırlar aralanacak!

“Can Borcu” bu akşam ekrana kilitleyecek. Mehmet ve Handan, Doğa’ya vurulma olayının perde arkasını anlatacak. Rüzgar, Doğa’dan kendisini affetmesini isteyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
Can Borcunun yeni bölümünde sırlar aralanacak!

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    Can Borcu"nun yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Yasemin, kardeşi Rüzgar'ı koruyabilmek için Ferit'in teklifini kabul etmek zorunda kalır. Handan bu karara karşı durmak için elinden geleni yapsa da Yasemin kararından vazgeçmeyeceğini açıklar.

    Mehmet ve Handan, Doğa'ya vurulma olayının perde arkasındaki gerçekleri anlatır. Rüzgar, geçmişte yaptıklarından dolayı Doğa'dan özür diler ve kendisini affetmesini ister. Bu yüzleşmenin sonunda Doğa, Rüzgar'ı affedebilecek midir? Öte yandan Şükran, Yaşar hakkında öğrendiği gerçekler karşısında Yaşar'a bedel ödetmeye karar verir. Ancak sonuçları umduğu gibi gitmeyecektir.

    BÜYÜK KARARSIZLIK!
    Mehmet, Emel'in geçmişini araştırırken, Ferit'in eski sevgilisi ile ilgili bazı kritik bilgilere ulaşır. Tüm bu bilgilerin odağında ise Sude vardır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sude'nin geçirdiği kazanın ardından vereceği ifade kritik bir önem kazanır. Handan, yaşadığı büyük kararsızlığın ardından nikah törenine gitmeye karar verir. Peki, Çınar'ın nikah öncesi Emel'e söyledikleri bu evliliği engelleyebilecek midir?

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