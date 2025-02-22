"Başka Bir Gün" 4. bölümüyle geceye damga vurdu!

Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin önceki gece 4. bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide Nehir, Serdar'la ilgili ipuçları ararken kendini karanlık bir dünyanın içinde buldu. Serdar'ın yaşadığının ortaya çıktığı bölümde Nehir ise Serdar'ı öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.



ÖVGÜLER YAĞDI

Heyecanın bir an olsun eksilmediği bölümde Nehir, karanlık bir dünyaya girip zorlu günler geçirirken birilerinden saklanan Serdar'ın nasıl bir işe bulaştığı ise büyük merak konusu oldu. Dizi, gece boyu sosyal medyada da övgüleri topladı.

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