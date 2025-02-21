Başka Bir Gün 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Nehir ve Serdar karşı karşıya!

Başka Bir Gün 5. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Merak uyandıran yeni bölüm tanıtımında gözaltından çıkan Nehir, çocuklarını almaya Güngör ve Haluk'un evine gittiğinde Güngör'ün çocuklar için geçici velayet aldığını öğrenip sinir kriziyle ortalığı yıkıyor. Bölüme dair heyecan yaratan tanıtıma Nehir'in Serdar ile karşı karşıya kaldığı an damga vuruyor.

4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Denizden çıkan cesedin başka birine ait olması Nehir başta olmak üzere herkese rahat bir nefes aldırırken birilerinden kaçarak, saklanarak yaşayan Serdar'ın nasıl bir belaya bulaştığı bölüm boyunca merak konusu oldu. Serdar'a ait ipucu bulabilmek için her yolu deneyen Nehir, kendini karanlık bir dünyanın içinde buldu ve Suzan'ın bagajına koyduğu uyuşturucu dolu çanta ile teslimata gitti. Serdar'ın Melike'nin eski kocası Murat ile iletişime geçmesi kafalarda birçok soru işareti oluştururken Nehir'in Tuna ile olan iletişimi bütün ailenin aralarında bir ilişki olmasından şüphelenmesine sebep oldu.

Kaynak: atv

Deniz'in Nehir'den gizlediği telefon Nehir'in başına büyük bela açarken bölümün sonunda Aytunç'un telefon sinyaliyle ilgili söylediği sözler sayesinde Nehir, telefonun Deniz'de olduğunu anladı. Aytunç'un, Nehir'i Serdar'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alması ve tüm bunlar yaşanırken Serdar'ın saklandığı yerden izlemesi Serdar ortaya çıkıp her şeyi itiraf edecek mi sorusunu da beraberinde getirdi.

Kaynak: atv

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Kaynak: atv

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