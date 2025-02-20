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Zembilli 8. bölümde neler olacak? Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor!

Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir) gibi isimlerin yer aldığı Zembilli dizisinin yeni bölümünden ipuçları ortaya çıktı. Peki Zembilli 8. bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 14:00
Zembilli 8. bölümde neler olacak? Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor!

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    Esma'yı yayla evinden kaçırmaya çalışan İlyas kaza yapar. Esma yaralanır. Son anda Adem yetişir ve Esma'yı hastaneye götürür. Jandarma her yerde İlyas'ı arar.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    İlyas her şeye rağmen Esma'nın peşini bırakmaz. Bu sırada Kadir'e bir telefon gelir, şehirde zengin birinin kızı evleniyordur.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Kadir, Vahit'i ikna etmek için camiye gider. Yaptığı bir sakarlıkla hoparlörün ses düğmesine dokunur. Tüm kasaba, Kadir'in Nuran'ı kaçırma hikayesini öğrenir. Kadir, Nuran'ı ailelerin hışmından kurtarmak için herkese rest çeker ve Nuran'la evi terk ederler. Gecesinde katıldıkları düğünde, gelin kaçtığı için düğün iptal olur ancak Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

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