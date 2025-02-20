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Oyunculardan ‘Zembilli’ yorumu! Zembilli’nin en sevdikleri yanı soruldu

atv’nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği dizisi ‘Zembilli’ her cuma yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Proje tasarımı Cemil Yavuz’a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan Zembilli’nin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyor. Zembilli halkının sıcacık hikayesini her hafta izleyicilerle buluşturan dizinin oyuncuları, Zembilli’nin kendileri için ne ifade ettiğini tek kelime ile açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 13:24 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 13:24
Oyunculardan ‘Zembilli’ yorumu! Zembilli’nin en sevdikleri yanı soruldu

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    Oyuncuların verdiği en popüler cevap 'samimiyet' olurken, setten kameralara yansıyan görüntüler de bu durumun kanıtı niteliğinde oldu. Birbirleri ile eğlenceli anlar geçiren oyuncuların samimiyeti hem diziye hem de fotoğraflara yansıyor.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Sude Zülal Güler: Köyün dokusu en sevdiğim yanı ve masumiyet.

    Damlasu İkizoğlu: Samimiyet

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Atakan Hoşgören: Yemekleri (gülüyor)

    Yalçın Hafızoğlu: Hayatın içinden olması…

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Melisa Bostancıoğlu: Sıcaklık

    Dilaray Yeşilyaprak: Samimiyet

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Aykut Yılmaz: Oyuncu arkadaşlarım

    Murat Akkoyunlu: Aile ilişkisi

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Burak Can: Samimiyet

    Melis Özçimen: Doğallık

    Elmas Evşen: Geçmişte yaşanıyor olması

    Kaynak: atvKaynak: atv

    'Zembilli' yeni bölümleriyle her cuma atv'de.

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