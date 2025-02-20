Oyunculardan ‘Zembilli’ yorumu! Zembilli’nin en sevdikleri yanı soruldu

Oyuncuların verdiği en popüler cevap 'samimiyet' olurken, setten kameralara yansıyan görüntüler de bu durumun kanıtı niteliğinde oldu. Birbirleri ile eğlenceli anlar geçiren oyuncuların samimiyeti hem diziye hem de fotoğraflara yansıyor.
Oyuncuların verdiği en popüler cevap 'samimiyet' olurken, setten kameralara yansıyan görüntüler de bu durumun kanıtı niteliğinde oldu. Birbirleri ile eğlenceli anlar geçiren oyuncuların samimiyeti hem diziye hem de fotoğraflara yansıyor.
Sude Zülal Güler: Köyün dokusu en sevdiğim yanı ve masumiyet.
Damlasu İkizoğlu: Samimiyet
Atakan Hoşgören: Yemekleri (gülüyor)
Yalçın Hafızoğlu: Hayatın içinden olması…
Melisa Bostancıoğlu: Sıcaklık
Dilaray Yeşilyaprak: Samimiyet
Aykut Yılmaz: Oyuncu arkadaşlarım
Murat Akkoyunlu: Aile ilişkisi
Burak Can: Samimiyet
Melis Özçimen: Doğallık
Elmas Evşen: Geçmişte yaşanıyor olması