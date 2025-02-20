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"Başka Bir Gün"ün yeni bölümünde nefesler tutulacak: Nehir ummadığı yerden sınanacak!

ATV'nin sevilen dizisi "Başka bir gün'ün yeni bölümü seyircileri ekrana kilitleyecek. Nefeslerin tutulacağı yeni bölümde Nehir beklenmedik bir darbe alacak. Bu kez kızıyla sınanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
Başka Bir Günün yeni bölümünde nefesler tutulacak: Nehir ummadığı yerden sınanacak!

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    "Başka Bir Gün"ün yeni bölüm konusu kısaca şöyle;Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır. Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir?

    Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder. Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir.

    KIZIYLA SINANIYOR
    Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur. Bunun yanında Serdar'ın Suzanlara ve bankalara yaptığı borçlar için para bulması gerekiyordur. Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır. Fakat asıl darbeyi hiç beklemediği bir yerden yer. Nehir bu kez de kızıyla sınacaktır.

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