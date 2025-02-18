SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

18 Şubat reyting sonuçları nasıl? Total, AB ve ABC1 sıralamasında hangi yapımlar var?

18 Şubat 2025 tarihlerine ait reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, birbirinden iddialı yapımlar arasında en çok hangi program izlendi ve listenin başına yerleşti? İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde reyting sonuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:57 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:35
18 Şubat reyting sonuçları nasıl? Total, AB ve ABC1 sıralamasında hangi yapımlar var?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    18 Şubat 2025 tarihlerine ait reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, birbirinden iddialı yapımlar arasında en çok hangi program izlendi ve listenin başına yerleşti? İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde reyting sonuçları...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

    18 Şubat tarihine ait Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sonuçları netlik kazandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?

    • 1. sırada: Uzak Şehir
    • 2. sırada: Uzak Şehir (Özet)
    • 3. sırada: Esra Erol'da

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?

    • 1. sırada: Uzak Şehir
    • 2. sırada: Kızıl Goncalar
    • 3. sırada: Uzak Şehir (Özet)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    18 ŞUBAT 2025 REYTİNG SIRALAMASI NASIL?

    AB REYTİNG SIRALAMASI

    • 1 Kral Kaybederse STAR TV
    • 2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
    • 3 Bahar SHOW TV
    • 4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
    • 5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
    • 6 Esra Erol'da ATV
    • 7 Kral Kaybederse (Özet) STAR TV
    • 8 Bahar (Özet) SHOW TV
    • 9 Survivor TV8
    • 10 Show Ana Haber SHOW TV

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    18 ŞUBAT 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

    • 1 Esra Erol'da ATV
    • 2 Kral Kaybederse STAR TV
    • 3 Bir Gece Masalı ATV
    • 4 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
    • 5 Bahar SHOW TV
    • 6 Survivor TV8
    • 7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
    • 8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
    • 9 Atv Ana Haber ATV
    • 10 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Fitne ateşi
    İstanbul’da kar yağışı başladı! Böylesi ilk kez görülecek! Altay Kar Fırtınası hangi ilçelerde etkili olacak?
    Türk Telekom
    CHP’nin şaibeli kurultayı iptal edilecek mi? Özgür Özel’in ön seçim tiyatrosu elinde patladı: İmamoğlu ve Yavaş arasında kavga büyük
    Zeleskiy’in Türkiye ziyareti manşetlerde! Takvim.com.tr şemsiyeye dikkat etmişti dünya o fotoğrafı konuşuyor
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi
    Volodimir Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür... Riyad’daki ABD-Rusya masasına tepki: Bizi çağırmadılar
    Emlak Konut’tan orta gelirliye yeni kampanya! Bugün açıklanacak
    Donald Trump’tan Zelenskiy’e açık tehdit! Yüzde 3 oyun var dedi savaşı sürdürmekle suçladı
    Emekliye çifte kazanç: Mart’ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek?
    AK Parti’de tarihi kongre! Resmen açıklandı! Hangi partiler davet edildi?
    Başkan Erdoğan’dan Batı’ya arabuluculuk çağrısı: Barış görüşmeleri için ideal ev sahibi Türkiye!
    İstanbul’da uçuşlara kar engeli! THY sefer iptallerini duyurdu: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen...
    TÜSİAD skandalı savundu! Yine siyasi mesaj çabası...
    Zelenskiy’e Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukrayna’dan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliye’de ağırladı
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? 3 yerli 3 yabancı listede!
    Şaibe kavgası! CHP Kılıçdaroğlu’nu FETÖ’cü ilan etti... Ekremciler imza toplamaya başladı | İmamoğlu’nda sadık vekiller endişesi
    MEB 1381 engelli öğretmen için takvimi açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi
    Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...