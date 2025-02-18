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Can Borcu 10. bölüm fragmanı yayınlandı: Zorla biriyle evlenemezsin, müsaade edemem!

ATV’nin sevilen dizisi Can Borcu’nun merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına “Zorla biriyle evlenemezsin, müsaade edemem!” sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 10. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:42 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 17:06
Can Borcu 10. bölüm fragmanı yayınlandı: Zorla biriyle evlenemezsin, müsaade edemem!

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    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Can Borcu'nun 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Mehmet, hastaneye kaldırılır ve ağır geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınır. Handan, Necmiye ve çocuklara babaları ile Emel hakkında gerçekleri açıklar. Çocuklar, annelerinin anlattıklarına inanmakta zorlanırken, Rüzgar dayanamayarak Mehmet'i vuran kişinin kendisi olduğunu itiraf eder.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Rüzgar'ın itirafının üzerine Yasemin ve Handan, Rüzgar'ı hapisten korumak için harekete geçer. Çınar bir tesadüf sonucu babasını vuran kişinin Rüzgar olduğunu anlayınca Yasemin'e babasına bir şey olması halinde Rüzgar'ın bunun bedelini ödeyeceğini kesin bir dille açıklar.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Öte yandan, Efe'nin orijinal kaza videosunu göstermesiyle Rüzgar, Mehmet'in masum olduğunu anlayacak ve pişman olacaktır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Bu süreçte, Yasemin ve Çınar'ın arasında karşılıklı nefretle başlayan ilişkisi aşka doğru adım adım evrilmeye başlar. Ferit, bu yakınlaşmaya sessiz kalmaz. Annesinin yönlendirmesiyle harekete geçen Ferit, Yasemin'i kaçırarak ona kabul etmesi zor bir teklifte bulunur.

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