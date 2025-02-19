Bir Gece Masalı 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Çıkarın beni buradan!

Salı akşamları atv'de izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canfeza'nın kendisine yapacağı doğum günü sürprizinden endişe eden Mahir, hem doğum günü hem de sevgililer günü için Canfeza ile birlikte bir plan yapmayı teklif eder.

Kaynak: atv

Öte taraftan Lord'u bulmayı kafasına koyan Raşit, Savaş'ın yardımıyla korkunç bir ölüm kalım oyunu kurar. Bu oyunun sonunda ya Raşit ölecektir ya Lord. Mahir ve Canfeza'nın kendilerine kurulan tuzaktan habersiz baş başa bir gece geçirmek için gittikleri dağ evinde birbirlerine ve geçmişlerine dair paylaştıkları derin anılar ve hediyeler ise sadece bedenlerin değil ruhların da bir araya geldiği o gece; karanlık bir sabaha gebedir.