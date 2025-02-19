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Bir Gece Masalı 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Çıkarın beni buradan!

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı’nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana tabuta konulan Mahir’in “Çıkarın beni buradan!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 23. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 11:21
Bir Gece Masalı 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Çıkarın beni buradan!

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    Salı akşamları atv'de izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Bir Gece Masalı 23. bölüm fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Canfeza'nın kendisine yapacağı doğum günü sürprizinden endişe eden Mahir, hem doğum günü hem de sevgililer günü için Canfeza ile birlikte bir plan yapmayı teklif eder.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Öte taraftan Lord'u bulmayı kafasına koyan Raşit, Savaş'ın yardımıyla korkunç bir ölüm kalım oyunu kurar. Bu oyunun sonunda ya Raşit ölecektir ya Lord. Mahir ve Canfeza'nın kendilerine kurulan tuzaktan habersiz baş başa bir gece geçirmek için gittikleri dağ evinde birbirlerine ve geçmişlerine dair paylaştıkları derin anılar ve hediyeler ise sadece bedenlerin değil ruhların da bir araya geldiği o gece; karanlık bir sabaha gebedir.

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