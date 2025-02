Kardelenler 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Kimdi o kız?

Pazar akşamları atv'de izleyici ile buluşan Kardelenler'in 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gizem'in cevap kağıtlarını değiştirdiği ortaya çıktı. Aysel ve Ferit okula burslu girmeyi başarsalar da okulun zengin öğrencileri ile aralarında özellikle de Gizem ve Levent, iki kardeşin sınıflarına gelişinden rahatsız olurlar. Yankı'nın Aysel'e ilgisi Gizem'i kıskançlık krizine sokar. Levent ise Ferit'e sulu bir şaka hazırlar ama kendi kazdığı kuyuya kendi düşer. Yangında fenalaşan Fatoş, taburcu olur ancak dükkanın tadilatı için para gerekir. İki kardeş seyyar satıcılığa başlarlar. Çınar, eve taşınmak için kutu katlama işine girer. Bütün aile kutu katlarlar. Çınar, Koray'ın Menekşe'yi aldattığını öğrenir. Ancak Koray, kolyeyi Raci'nin aldığı yalanını söyler.

Çınar abisinden hesap sormaya gider. Fakat Koray, Raci ile anlaşır. Dükkan için 500 bin tadilat vermesi karşılığında Raci suçu kendi üzerine alacaktır. Çınar abisi ile tartışırken Gülcan her şeyi duyar. Raci'nin kendisini aldattığına inanır. Hicran ile Arif ev bakmaya giderler. Evi beğenirler ancak Çınar'ın 1 aylık maaş parasını yatırdığı kutuların parasını aldıktan sonra evi tutacaklardır. Fakat şiddetli yağan yağmurla katladıkları yüzlerce kutu sırılsıklam olur. Evin her yerinden giren sular kutuları mahveder. Bir de her şeyin üzerine Raci'yi terk eden Gülcan da kayınvalidesi Hicran'ın yanına sığınır.

