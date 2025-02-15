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Zembilli 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben Adem’den başkasına varmam!

Cuma akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli’nin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fidan’ın “Ben Adem’den başkasına varmam!” şeklindeki sözleri ve annesinin planı fragmana damga vurdu. İşte Zembilli 8. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:57 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:57
Zembilli 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben Adem’den başkasına varmam!

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    Atv'nin sevilen dizilerinden Zembilli'nin 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Zembilli 8. bölüm fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Adem ve Fidan mutluluklarını yüzük takarak taçlandırırlar. Kadir, Vahit'in körlüğünü fırsata çevirir ve kör çalgıcılar arayan bir kınaya giderler. Tüm kasabanın da katıldığı bu kınada Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir. İlyas, Esma'yı evlenmek için bir yayla evine kaçırır. Esma, İlyas'ın başka bir yüzüyle tanışır. Şükran, abisinin Esma'nın kaçırılması işine karıştığını öğrenir. Vahit ve Tarık'tan yardım alarak Esma'yı kurtarmaya giderler. Esma'nın kaybolduğunu öğrenen İdris kalp spazmı geçirir. Münevver ise her şey düzelmeye başladı diye düşünürken Fidan'ın kendisine yalan söylediğini öğrenir.

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