Başka Bir Gün 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben çocuklara ne diyeceğim?

Sürükleyici hikayesiyle ilk bölümünden itibaren izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kaynak: atv

3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savcı Meral'in suçlamaları karşısında şaşkınlık içinde kalan Nehir, sorulan sorulara cevap vermezken o esnada Hale içeri girdi ve Nehir'in avukatı olduğunu söyleyerek, ellerinde delil de olmadığından Nehir'i alıp çıktı. Soluğu Güngör'ün evinde alan Nehir, onunla tartıştı ve bir daha çocukları ona göstermeyeceğini söyledi. Ardından Tuna'nın evine giden Nehir, ona 'Karınla kocamın sevgili olduğunu biliyordun, kocama ne yaptın söyle' diyerek hesap sordu. Tuna otelden aldığı görüntüleri Nehir'e izletirken, Serdar'ın mafya ile karanlık işlere bulaştığını ve başının çok büyük belada olduğunu söyledi. Tuna, Nehir'i bu konudan uzak durması konusunda uyarsa da Nehir'in durmaya niyeti yoktu.

Kaynak: atv

Öğrendiği bilgilerle bir at çiftliğinin peşine düşen Nehir, yolda gaspa uğradı. Gençler Nehir'e bıçak çekip eşyalarını aldığı esnada Tuna gelip Nehir'i kurtardı ve Nehir'e o çiftliğe tek başına gidemeyeceğini, önce kendisinin aile ile konuşacağını söyledi. Güngör ile konuşan Nehir, ona Serdar'ın hayatındaki kadınlardan haberi olup olmadığı sordu ve DNA sonuçlarıyla ilgili olarak hep beraber çocuklara bu durumu anlatmaları gerektiğini söyledi. Tam kapıdan çıkacağı esnada Nehir'i durduran Güngör 'O test Serdar'la ilgili değil, benimle ilgili' diyerek geçmişte yaşadıklarını anlattı ve bu konuyu Haluk'a söylememesini istedi.

Kaynak: atv

Tuna'nın ölen eşiyle Serdar'ın otelde buluştuğu anlarda kapıya gelen Tuna arasında yaşananlar büyük merak konusu olurken Suzan Köksal ile görüşmeyi ayarlayan Tuna, Nehir'i onların yaşadığı çiftliğe götürdü. İçeri yalnız giren Nehir, Suzan ve Ahmet'e Serdar'ı onların mı öldürdüğünü sordu. Suzan'ın imalı konuşmaları Nehir'in kafasını karıştırırken Ahmet çıkardığı kağıtlarla Serdar'ın onları büyük zarara uğrattığını ve Serdar ortada olmadığı için de o parayı Nehir'in ödemesi gerektiğini yoksa evini alacaklarını söyledi. Büyük bir yıkıntı içinde evden çıkan Nehir, Tuna'yla arabaya bindiği esnada gelen telefonla sarsıldı. Deniz kenarında bir uçurumun kenarına giden Nehir ve Tuna, polis ekiplerinin hummalı çalışmasını gördü. Denizden bir cesedin çıkartıldığını gören Nehir yıkılırken çıkan cesedin Serdar'a mı yoksa başka birine mi ait olduğu ise yeni bölüme dair heyecanı yükseltti.