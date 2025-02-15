Arif’i Menekşe’nin evinde bekleyen sürpriz! Kardelenler 3. bölümde neler olacak?

atv'nin sevilen dizisi Kardelenler'in yeni bölümünden ipuçları ortaya çıktı.

Kaynak: atv

3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kebapçıda çıkan yangının içinde kalan Fatoş, apar topar hastaneye kaldırılırken, Arif ile Kahraman'ın arasındaki tartışma, hastane koridorlarına kadar sıçrar.

Kaynak: atv

Komadan uyanıp neye uğradığını şaşıran Arif'i, Menekşe'ler de daha da büyük bir şok beklemektedir. Gündoğan Koleji bursluluk sınavını kazanamayan Ferit ile Aysel, sonuçlara itiraz etmek üzere okulun yolunu tutarlar.

Kaynak: atv

Raci yanan dükkanını tadilat ettirmek isterken, ummadığı bir durumun içine çekilen Koray'ın ayağına büyük bir fırsat gelir. Yeni bir iş yapmak üzere sermaye bulan Çınar, ailesiyle birlikte beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.

Kaynak: atv

OYUNCU KADROSU

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).