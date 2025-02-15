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Arif’i Menekşe’nin evinde bekleyen sürpriz! Kardelenler 3. bölümde neler olacak?

Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli gibi isimleri bir araya getiren Kardelenler’in yeni bölümünden ipuçları ortaya çıktı. Peki Kardelenler 3. bölümde neler olacak? İşte atv’nin sevilen dizisi Kardelenler’in üçüncü bölümünden detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 12:25 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 12:25
Arif’i Menekşe’nin evinde bekleyen sürpriz! Kardelenler 3. bölümde neler olacak?

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    Başlıkların Devamı

    atv'nin sevilen dizisi Kardelenler'in yeni bölümünden ipuçları ortaya çıktı.

    Kardelenler 3. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Kebapçıda çıkan yangının içinde kalan Fatoş, apar topar hastaneye kaldırılırken, Arif ile Kahraman'ın arasındaki tartışma, hastane koridorlarına kadar sıçrar.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Komadan uyanıp neye uğradığını şaşıran Arif'i, Menekşe'ler de daha da büyük bir şok beklemektedir. Gündoğan Koleji bursluluk sınavını kazanamayan Ferit ile Aysel, sonuçlara itiraz etmek üzere okulun yolunu tutarlar.

    Kardelenler 3. bölüm fragmanı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Raci yanan dükkanını tadilat ettirmek isterken, ummadığı bir durumun içine çekilen Koray'ın ayağına büyük bir fırsat gelir. Yeni bir iş yapmak üzere sermaye bulan Çınar, ailesiyle birlikte beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    OYUNCU KADROSU

    Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

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