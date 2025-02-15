"Can Borcu"nun yeni bölümünde nefesler tutulacak: Rüzgar'dan şok itiraf!

Can Borcu'nun yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Mehmet, hastaneye kaldırılır ve ağır geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınır. Handan, Necmiye ve çocuklara babaları ile Emel hakkında gerçekleri açıklar.



Çocuklar, annelerinin anlattıklarına inanmakta zorlanırken, Rüzgar dayanamayarak Mehmet'i vuran kişinin kendisi olduğunu itiraf eder. Bu süreçte, Yasemin ve Çınar'ın arasında karşılıklı nefretle başlayan ilişkisi aşka doğru adım adım evrilmeye başlar. Ferit, bu yakınlaşmaya sessiz kalmaz. Annesinin yönlendirmesiyle harekete geçen Ferit, Yasemin'i kaçırarak ona kabul etmesi zor bir teklifte bulunur.

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