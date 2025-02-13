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Kuruluş Osman 180. bölümüyle nefes kesti!

‘Kuruluş Osman’ 180. Bölümü Tüm Kişiler kategorisi’nde %7,66 reyting, %18,21 izlenme payı AB kategorisinde %5,65 reyting %14,29 izlenme payı 20+ABC1 kategorisi’nde ise %7,68 reyting %17,71 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 11:27 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 11:27
Kuruluş Osman 180. bölümüyle nefes kesti!

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    Dizinin 180. bölümünde; Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 180'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Osman Bey ve Alplerinin Söğüt'e sızarak, Moğollardan geri alması damga vurdu.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Osman Bey, düşmanlarını şaşırtan bir kararla Kayı Obasına dönmek yerine Söğüt'ü geri almaya karar verdi. Moğol karakollarına düzenlediği baskınlarla dikkatleri dağıtan Osman Bey ve Alpleri Söğüt'e gizli geçitten sızdılar. Osman Bey ve Alplerinin gizlice sızmaları, Moğolları hazırlıksız olarak yakalarken Moğol nökerleri birer birer etkisiz hale getirildi. Osman Bey dar alana sıkıştırdığı Moğolları uçan ateş ile havaya uçurdu. Nökerler ağır kayıp verirken Alplerle birleşen Söğüt ahalisi şehirlerini Moğollardan geri aldılar. Saruca Bey, zaferin simgesi olarak Kayı Sancağı'nı camiinin minaresine asması ardından zafer selası Söğüt'te yankılandı. Ne kanımızı ne sözümüzü yerde koyduk'' diyerek zafer konuşması yapan Osman Bey, Can bedende olduğu sürece bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyerek ant verdi.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

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