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Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı yayınlandı: Bundan gayrı yalnız intikam için var olacağım!

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 181. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Osman Bey’in “Bundan gayrı yalnız intikam için var olacağım. Yalnızca pusatım konuşacak!” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 10:08 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 10:08
Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı yayınlandı: Bundan gayrı yalnız intikam için var olacağım!

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    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 181. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı izle!

    BEGÜM, BALA HATUN'U DİRİ DİRİ YAKTI

    'Kuruluş Osman' dizisinin 180'inci bölümüne Begüm'ün Bala Hatun'un sığındığı kulübeyi ateşe vermesi ve onu kurtarmak için gelen Osman Bey'in, Bala Hatun diri diri yanarak şehit mi olması karşısında yaşadığı tarifsiz acı damga vurdu.

    'Kuruluş Osman' dizisinin nefesleri kesen ve dramatik sahnelerin yaşandığı 180'inci bölümü seyirciyi ekranlara kilitledi. Sofia'nın kurduğu tuzakla esir düşen Bala Hatun, Kayı obasından Halime ile birlikte Cerkutay ve Oğlu Gazi Alp'i kurtararak kaçarken Begüm Hatun tarafından orman yolunda sırtından vuruldu.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    BALA HATUN ŞEHİT Mİ OLDU?

    Bala Hatun, yaralı halde sığındığı kulübede yaralarını sarmaya çalışırken kendisini takip eden Begüm Hatun'la büyük bir mücadeleye girişti. Kozlarını paylaştıkları sırada Begüm Hatun, yerden bulduğu bir odun parçasıyla yaralı Bala Hatun'un başına sert bir darbe indirdi. Aldığı darbe sonrası baygın düşen Bala Hatun hareketsiz kalırken intikam ateşiyle gözünü karartan Begüm Hatun, kulübeyi ateşe verdi! Alevler kısa sürede kulübeyi sararken Bala Hatun'u kurtarmak için oraya gelen Osman Bey karşılaştığı manzara karşısında kahroldu. Bala Hatun'un yanmış bedenini kucaklayan Osman Bey için artık Bala Hatun'un intikamını almadan ölmek haramdır.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 180'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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