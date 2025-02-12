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Zembilli 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: O uğursuzun bindiği arabaya ben hayatta binmem!

Atv’nin sevilen dizilerinden Zembilli’nin merakla beklenen 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmandaki eğlenceli sahneler dikkat çekti. “O uğursuzun bindiği arabaya ben hayatta binmem!” sözleri ise fragmana damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:12
Zembilli 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: O uğursuzun bindiği arabaya ben hayatta binmem!

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    Kadrosunda Sude Zülal Güler ve Emre Dinler gibi sevilen isimlerin yer aldığı Zembilli'nin merakla beklenen 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Zembilli 7.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Münevver eve geldiğinde Fidan'ın kaçtığını öğrenir ve hemen kahveye gidip Davut'a haber verir. Davut, Adem'e hesap sormaya gider.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İlyas'ın Esma için yeni bir planı vardır ve Hayriye'yi planına dahil eder. Adem, Fidan'a yüzük alır ve barışma planları yapar.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    Bu arada Kadir, Vahit'i akika kurbanı için dua okumaya götürür. Vahit kan görüp bayılınca Kadir, Tarık'ın çantasındaki bir narkozla onu ayıltmaya çalışır ve olanlar olur. İlyas planını devreye sokar ve Esma'yı kaçırır.

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