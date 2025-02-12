Zembilli 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: O uğursuzun bindiği arabaya ben hayatta binmem!

Kadrosunda Sude Zülal Güler ve Emre Dinler gibi sevilen isimlerin yer aldığı Zembilli'nin merakla beklenen 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Münevver eve geldiğinde Fidan'ın kaçtığını öğrenir ve hemen kahveye gidip Davut'a haber verir. Davut, Adem'e hesap sormaya gider.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İlyas'ın Esma için yeni bir planı vardır ve Hayriye'yi planına dahil eder. Adem, Fidan'a yüzük alır ve barışma planları yapar.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Bu arada Kadir, Vahit'i akika kurbanı için dua okumaya götürür. Vahit kan görüp bayılınca Kadir, Tarık'ın çantasındaki bir narkozla onu ayıltmaya çalışır ve olanlar olur. İlyas planını devreye sokar ve Esma'yı kaçırır.