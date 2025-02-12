Rusya‘da Bir Gece Masalı fırtınası!

Diziyi yayınlayan, Rusya'nın en büyük platformlarından biri olan IVI sponsorluğunda düzenlenen özel gecede Bir Gece Masalı dizisinin sevilen jenerik müziği orkestra eşliğinde çalınarak davetlilere sürpriz anlar yaşatıldı.

Kaynak: atv

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı, Mahir ve Canfeza'nın sürükleyici hikâyesini anlatan Bir Gece Masalı'nın başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun paylaşıyor.

Kaynak: atv

Gördüğü ilgi Türkiye sınırlarını aşan Bir Gece Masalı beğeni ile izlenen kadrosu ve heyecan dolu gelişmeleriyle her Salı akşamı atv'de.

Kaynak: Sosyal medya