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Rusya‘da Bir Gece Masalı fırtınası!

atv’nin Salı akşamları milyonları ekran başına toplayan dizisi Bir Gece Masalı, Rusya’da düzenlenen özel bir gecede büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:22 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:22
Rusya‘da Bir Gece Masalı fırtınası!

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    Diziyi yayınlayan, Rusya'nın en büyük platformlarından biri olan IVI sponsorluğunda düzenlenen özel gecede Bir Gece Masalı dizisinin sevilen jenerik müziği orkestra eşliğinde çalınarak davetlilere sürpriz anlar yaşatıldı.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı, Mahir ve Canfeza'nın sürükleyici hikâyesini anlatan Bir Gece Masalı'nın başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun paylaşıyor.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Gördüğü ilgi Türkiye sınırlarını aşan Bir Gece Masalı beğeni ile izlenen kadrosu ve heyecan dolu gelişmeleriyle her Salı akşamı atv'de.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

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