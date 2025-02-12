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İntikam ateşi! Kuruluş Osman yeni bölümü ile ortalığı kasıp kavuracak

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile geceye damga vuracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
İntikam ateşi! Kuruluş Osman yeni bölümü ile ortalığı kasıp kavuracak

İÇİNDEKİLER

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    "Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu şöyle; Osman Bey, Lucas'ı öldürerek bütün düşmanlarına gözdağı vermiştir. Ulugan ve Sofia'yı ağır bir yenilgiye uğratarak ahalinin diriliş umutlarını tazeleyen Osman Bey durmadan ilerleyecektir. Yeniden diriliş ateşini yakan Osman Bey'in hedefi Söğüt'ü Ulugan'dan geri almaktır. Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır?

    FELAKETLE YÜZLEŞECEK
    Bala Hatun, Begüm Hatun'un en şeytani yönüyle tanışacaktır. Begüm Hatun, Bala Hatun'un olduğu kulübeyi ateşe verir. Bala Hatun o yangına ne kadar dayanabilecektir? Osman Bey, Bala Hatun'un olduğu yere gelir ve onu yangından çıkarır. Fakat karşılaştığı manzarayla kahrolur. Bala Hatun, diri diri yanarak şehit mi olmuştur? Gözlerinde intikam ateşi yanan Osman Bey tarifsiz bir acı içindedir. Onun için artık Bala Hatun'un intikamını almadan ölmek haramdır.

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