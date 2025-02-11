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Başka Bir Gün 3. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Kocama ne yaptın söyle!

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş gibi isimleri bir araya getiren Başka Bir Gün 3. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları atv’de izleyici ile buluşan dizinin yeni tanıtımı heyecanı doruklara çıkartırken Nehir’in “Kocama ne yaptın söyle!” sözleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 11:46
Başka Bir Gün 3. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Kocama ne yaptın söyle!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimlerin yer aldığı diziden yeni tanıtım yayınlandı.

    Başka Bir Gün 3. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

    Perşembe akşamları atv'de izleyici ile buluşan dizinin yeni tanıtımı heyecanı doruklara çıkartırken Nehir'in "Kocama ne yaptın söyle!" sözleri dikkat çekti.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Nehir, Serdar'ın bir sabah ortadan kaybolmasından sonra başına neler gelebileceği konusunda onu araştırmaya başladı. Bu sırada Serdar'ın sahte kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışırken bir yandan da hukuk bürosunun borç batağına düştüğünü fark etti. Bir yandan iş yerini ayakta tutmak için davalara giren Nehir, avukatlığını yaptığı bir müvekkilinin Serdar'ın mafyayla iş yaptığını söylemesi Nehir'e Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürdü. Nehir'in yaptığı araştırmalar Serdar'ın onu aldattığına dair şüpheleri de artırırken ipuçları Nehir'i Serdar'ın çocukluk aşkı Zeynep'e götürdü. Zeynep'in aradığı kişi olmadığını anlayan Nehir, ondan aldığı bilgilerle Serdar'ın çalıştığı karanlık isimler olduğunu öğrendi.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Bütün bunlar yaşanırken Nehir bir de çok yakın zamanda en yakın arkadaşını kaybeden büyük kızı Deniz'in o akşam neler yaşadığını, arkadaşının nasıl öldüğünü ve Serdar'ın yaşananları duyup kızını bu durumdan kurtarmaya çalıştığını öğrendi. Tuna ise annesini kaybeden kızına kendisinin bu durumla ilgili bir suçu olmadığını anlatmaya çabalarken Nehir'in içinde Serdar'ın kaybolduğu gün karısını kaybeden Tuna ile ilgili de bazı şüpheler uyandı. Bir yandan Alper Ekici isminin karşısına çıkmasıyla onun Serdar'ın eski bir arkadaşı olduğunu Zeynep'ten öğrenen Nehir, kördüğüm haline gelen bilgilerle sonuca ulaşmaya çalışırken Tuna'nın da karısı Şenay'ın kaybı sürecinde yanında olmaya çabaladı. Şenay Korucu'nun cenazesine katılan Nehir, Serdar'ın karanlık işler yaptığı söylenen aileden Suzan Köksal'la ilk kez yan yana geldi. İkili arasındaki manidar konuşma dikkat çekerken bölümün finalinde Savcı, Nehir'i kocası Serdar ve kocasının sevgilisi Şenay Korucu'yu öldürmekle suçladı. Duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık geçiren Nehir'in yeni bölümde yaşayacakları şimdiden merakla bekleniyor.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de...

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