Gel Konuşalım sunucuları kimdir? Saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Gel Konuşalım programı sunucularıyla ve konuklarıyla izleyicilerin merak konusu oluyor. Sabah saatlerinde başlayan program öğleye kadar süren yayın akışıyla devam ediyor.
Gel Konuşalım programı sunucularıyla ve konuklarıyla izleyicilerin merak konusu oluyor. Sabah saatlerinde başlayan program öğleye kadar süren yayın akışıyla devam ediyor.
GEL KONUŞALIM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
TV8'in sabah kuşağında izleyicilerle buluşan Gel Konuşalım programı, hafta içi her gün saat 08.30'da başlıyor. Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunuculuğunu üstlendiği program, saat 12.00'ye kadar devam ediyor. Yaklaşık 3,5 saat süren yayında, her bölüm yeni konuklarla seyircisiyle buluşuyor.
GEL KONUŞALIM SUNUCULARI KİMLER?
Gel Konuşalım programı, Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla hafta içi her sabah TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
ECE ERKEN KİMDİR?
Ece Erken, 1 Mayıs 1978 doğumlu Türk sunucu ve oyuncudur. Medya kariyerine 12 yaşında adım atan Erken, çeşitli radyo ve televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. Show TV'de yayınlanan Klip serileri ve ATV'de sunduğu Mavi Şeker ile Enbeyaz Geceler programlarıyla tanınmaktadır. Sunuculuğun yanı sıra Nilgün ve Lise Defteri dizilerinde de oyunculuk deneyimi yaşamıştır. İki kez evlenen Erken'in ilk evliliğinden Eymen adında bir oğlu bulunmaktadır. 2021 yılında Beşiktaş JK eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile hayatını birleştiren Erken, eşini 2022 yılında gerçekleşen silahlı saldırıda kaybetmiştir.
NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?
Nur Tuğba Namlı, 1983 yılında Mersin'de doğdu. Türk sunucu ve televizyon programcısıdır. Balıkesir Üniversitesi'nden mezun olan Namlı, geniş kitleler tarafından Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanındı. Medya kariyerine SKY Türk'te gece haberleri sunarak adım atan Namlı, sıcak ve samimi sunum tarzıyla özellikle magazin ve gündüz kuşağı programlarında dikkat çekti. 2015 yılında Mustafa Namlı ile evlenen başarılı sunucu, üç çocuk annesidir.