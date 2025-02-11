Gel Konuşalım sunucuları kimdir? Saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

(Kaynak: Tv8)

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken, 1 Mayıs 1978 doğumlu Türk sunucu ve oyuncudur. Medya kariyerine 12 yaşında adım atan Erken, çeşitli radyo ve televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. Show TV'de yayınlanan Klip serileri ve ATV'de sunduğu Mavi Şeker ile Enbeyaz Geceler programlarıyla tanınmaktadır. Sunuculuğun yanı sıra Nilgün ve Lise Defteri dizilerinde de oyunculuk deneyimi yaşamıştır. İki kez evlenen Erken'in ilk evliliğinden Eymen adında bir oğlu bulunmaktadır. 2021 yılında Beşiktaş JK eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile hayatını birleştiren Erken, eşini 2022 yılında gerçekleşen silahlı saldırıda kaybetmiştir.