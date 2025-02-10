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Uğurcan Çakır yine sahnede! Penaltıya izin vermedi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 7. dakikasında konuk takım penaltı kazandı ancak Uğurcan Çakır, Mame Thiam'a izin vermedi.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 20:35 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 20:35
Uğurcan Çakır yine sahnede! Penaltıya izin vermedi

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    Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın 5. dakikasında Eyüpspor penaltı kazandı. Mücadelenin 3. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Simon Banza'nın Ruben Vezo'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Mehmet Türkmen, VAR tarafından pozisyonu incelemeye davet edildi.

    VAR monitöründe pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen, penaltı kararı verdi ancak Simon Banza'ya kart göstermedi. 7. dakikada penaltı atışını kullanan Mame Thiam'ın vuruşunda Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır doğru köşeyi tahmin ederek kritik bir kurtarış yaptı.

    Bu kurtarış, Trabzonspor'un maçın başında geri düşmesini engelleyerek takımına moral verdi.

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