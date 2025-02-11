Ben Eşimi Bilmez Miyim hangi gün yayınlanıyor? Saat kaçta başlıyor, tekrarı ne zaman?

Ben Eşimi Bilmez Miyim yarışması izleyicilerle ekranlarda buluşmaya devam ediyor. Programda evli çiftler birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını göstermek için rekabet ediyor.
Ben Eşimi Bilmez Miyim yarışması izleyicilerle ekranlarda buluşmaya devam ediyor. Programda evli çiftler birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını göstermek için rekabet ediyor.
BEN EŞİMİ BİLMEZ MİYİM SUNUCULARI KİM?
TV8'de ekrana gelen Ben Eşimi Bilmez Miyim yarışmasının sunuculuğunu Berfu ve Eser Yenenler üstleniyor.
BERFU YENENLER KİMDİR?
Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılarak adını duyurdu ve aynı yıl Türkiye'yi Miss International'da temsil etti. 2017 yılında Eser Yenenler ile ilişkiye başlayan Berfu Yenenler, 2019'da evlendi. Çift, YouTube platformunda içerikler üretirken, iki erkek çocuklarıyla birlikte aile hayatlarını sürdürüyor.
ESER YENENLER KİMDİR?
Eser Yenenler, 14 Şubat 1984'te Bursa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra Gazi Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde aldı. İki ablası olan Yenenler, henüz 6 yaşındayken babasını kaybetti.
Tiyatro kariyerine Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Yenenler, ardından Bursa Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Akademi Hayat'ta sahne aldı. 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak ekibine katıldı. Burada, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında sunucu, oyuncu ve yazar olarak yer aldı.
Televizyon kariyerine 2004 yılında "Aliye" dizisinde Özgür karakteriyle adım atan Yenenler, bir dönem Star TV'de "Eyvah Düşüyorum" yarışmasını sundu. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile birlikte önce Star TV'de "3+1" programını, ardından Acun Medya yapımcılığında "3 Adam"ı yaptı. Ayrıca, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında farklı jüri üyeleriyle birlikte yer aldı. 2018-2019 yılları arasında TV8'de "Eser Yenenler Show" programını sundu. 2020'de konuk sunucu olarak katıldığı "Çok Güzel Hareketler 2"de kalıcı olarak sunuculuk yapmaya başladı. 2019 yılında Berfu Yenenler ile evlenen Eser Yenenler, iki çocuk babasıdır.
BEN EŞİMİ BİLMEZ MİYİM HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Ben Eşimi Bilmez Miyim her Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de izleyicilerle buluşuyor.
BEN EŞİMİ BİLMEZ MİYİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, TEKRARI NE ZAMAN?
Ben Eşimi Bilmez Miyim yarışması, Cumartesi günü 13:00'te yayınlanırken Pazar günleri ise 13:15'te ekranlarda.