Ben Eşimi Bilmez Miyim hangi gün yayınlanıyor? Saat kaçta başlıyor, tekrarı ne zaman?

(Kaynak: Tv8)

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984'te Bursa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra Gazi Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde aldı. İki ablası olan Yenenler, henüz 6 yaşındayken babasını kaybetti.

Tiyatro kariyerine Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Yenenler, ardından Bursa Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Akademi Hayat'ta sahne aldı. 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak ekibine katıldı. Burada, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında sunucu, oyuncu ve yazar olarak yer aldı.

Televizyon kariyerine 2004 yılında "Aliye" dizisinde Özgür karakteriyle adım atan Yenenler, bir dönem Star TV'de "Eyvah Düşüyorum" yarışmasını sundu. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile birlikte önce Star TV'de "3+1" programını, ardından Acun Medya yapımcılığında "3 Adam"ı yaptı. Ayrıca, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında farklı jüri üyeleriyle birlikte yer aldı. 2018-2019 yılları arasında TV8'de "Eser Yenenler Show" programını sundu. 2020'de konuk sunucu olarak katıldığı "Çok Güzel Hareketler 2"de kalıcı olarak sunuculuk yapmaya başladı. 2019 yılında Berfu Yenenler ile evlenen Eser Yenenler, iki çocuk babasıdır.