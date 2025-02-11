Bir Gece Masalı yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak! Canfeza verdiği sözü tutabilecek mi?

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Dizinin bu haftaki bölümünde; Canfeza'nın tutuklanıp televizyona çıkması evde büyük bir gerginliğe yol açar. Mahir bir yandan herkese karşı Canfeza'yı savunur ve korurken bir yandan Canfeza'nın ona açtığı sorunlarla baş etmeye çalışır. Canfeza'yı kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ilişkilerinin yara almaması için uğraşan Mahir, Canfeza ile daha çok zaman geçirmeye karar verir.

Ferman için çember giderek daralmaktadır. Yaptığı hamle Ferman'ı babasıyla karşı karşıya getirir. Mahir'i amirlerine ve ailesine karşı çok zor durumda bıraktığını fark eden Canfeza ise artık uslu duracağına ve Mahir'den hiçbir şey saklamayacağına söz verir. Ancak Selim Allame'nin Canfeza'yı içine çektiği tuzak buna izin verecek midir?