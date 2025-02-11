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Bir Gece Masalı yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak! Canfeza verdiği sözü tutabilecek mi?

Pamukkale'nin mistik havasından İstanbul'un Asaf Bey Konağı'na uzanan, Komiser Mahir ve Yörük kızı Canfeza'nın imkânsız aşkı, "Bir Gece Masalı"nın yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte dizinin bu haftaki bölümünün konusu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Bir Gece Masalı yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak! Canfeza verdiği sözü tutabilecek mi?

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    Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

    Dizinin bu haftaki bölümünde; Canfeza'nın tutuklanıp televizyona çıkması evde büyük bir gerginliğe yol açar. Mahir bir yandan herkese karşı Canfeza'yı savunur ve korurken bir yandan Canfeza'nın ona açtığı sorunlarla baş etmeye çalışır. Canfeza'yı kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ilişkilerinin yara almaması için uğraşan Mahir, Canfeza ile daha çok zaman geçirmeye karar verir.

    Ferman için çember giderek daralmaktadır. Yaptığı hamle Ferman'ı babasıyla karşı karşıya getirir. Mahir'i amirlerine ve ailesine karşı çok zor durumda bıraktığını fark eden Canfeza ise artık uslu duracağına ve Mahir'den hiçbir şey saklamayacağına söz verir. Ancak Selim Allame'nin Canfeza'yı içine çektiği tuzak buna izin verecek midir?

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