atv’nin yeni dizisi Kardelenler 2. bölümüyle geceye damga vurdu!

Oğulları tarafından evi sattırılıp huzurevine bırakılan Hicran, bir de torunları Ferit ve Aysel'in yetimhaneye verileceğini öğrenince onları bulmak için yollara düşer. Yaşanan dramda hiç payları yokmuş gibi Raci ve Kahraman ise kebapçı dükkanının açılışı için heyecanlıdırlar. Menekşe ve eşi Dubai'den dönünce annesini arar; olanları öğrenir ve onları eve davet eder.

Kalacak sıcak yerleri olduğu için sevinen Hicran, oğlu Çınar ve torunlarını bir sürpriz beklemektedir. Menekşe onlara evini değil bakımsız müştemilatı açar. Hastaneden ise müjdeli haber gelir. Arif kendine gelmiştir. Ferit ve Aysel ise Koray'ın sahibi olduğu özel okulun bursluluk sınavına girerler. Yankı'nın Aysel'e gösterdiği ilgi ise Gizem'i rahatsız eder.

Okulla girmelerini önlemek için sınav kağıtları ile oynar. Çınar, babasına tüm gerçekleri anlatır. Arif, soluğu dükkanın açılış gecesinde oğullarının yanında alır. Herkesten hesap sorup, olay çıkartır. Çıkan arbede de kömürler halıya saçılır ve yangın çıkar. Fatoş içeride tuvalette kapalı kalır. Kahraman ve Raci onu güçlükle çıkartır. Hamile olan Fatoş'un durumu iyi değildir, hastaneye kaldırılır.