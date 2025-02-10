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Zuhal Topal’la Yemekteyiz Mehmet Aslantaş kimdir? Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları…

Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. 10 Şubat Pazartesi günü  Zuhal Topal’la Yemekteyiz programına katılan Mehmet Aslantaş, aslen Adanalı olup mutfaktaki hünerlerini yöresel lezzetlerle misafirlerine sunuyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz Mehmet Aslantaş kimdir?

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:16 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:16
Zuhal Topal’la Yemekteyiz Mehmet Aslantaş kimdir? Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları…

İÇİNDEKİLER

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    Zuhal Topal'ın sunduğu Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında, 10-14 Şubat haftasında ilk gün yarışan Mehmet Aslantaş, hem mutfaktaki mahareti hem de misafirperverliğiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu hafta Yemekteyiz programında yarışacak isimler ve haklarında merak edilenler…

    YEMEKTEYİZ MEHMET ASLANTAŞ KİMDİR?

    Mehmet Aslantaş, aslen Adana'lı olup 33 yaşındadır. Adana'da 12 yıldır tek başına yaşadığını belirten Mehmet, mutfaktaki becerilerine güveniyor ve 150 bin TL'lik büyük ödülü kazanma konusunda iddialı olduğunu söylüyor.

    10 ŞUBAT YEMEKTEYİZ MEHMET ASLANTAŞ'IN MENÜSÜ

    Mehmet Aslantaş'ın menüsünde; kremalı köz patlıcan çorbası, kaburga üzerinde servis edilen kuru dolma, kuru cacık, gavurdağı salatası, "kendini künefe zanneden künefe" ve portakallı kremalı fırın sütlaç yer alıyor.