Zuhal Topal’la Yemekteyiz Mehmet Aslantaş kimdir? Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları…

Zuhal Topal'ın sunduğu Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında, 10-14 Şubat haftasında ilk gün yarışan Mehmet Aslantaş, hem mutfaktaki mahareti hem de misafirperverliğiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu hafta Yemekteyiz programında yarışacak isimler ve haklarında merak edilenler…