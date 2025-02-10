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Gelin Evi'nde akıllara zarar olay! Kapıyı söktü getirdi: Yarışmacı diskalifiye edildi!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında, 7 Şubat Cuma günü yayınlanan bölümde seyirciyi şok eden anlar yaşandı. 1447. bölümde, Gülşah Hanım’ın ev sahipliği yaptığı gün gergin anlara sahne oldu. Misafir gelinlerden Yaprak Hanım, beklenmedik bir hamle yaparak Gülşah Hanım’ın kapısını yerinden söküp salona getirdi. Peki, Gelin Evi Gülşah diskalifiye oldu mu?

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 16:34
Gelin Evi’nde akıllara zarar olay! Kapıyı söktü getirdi: Yarışmacı diskalifiye edildi!

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    Hafta içi her gün seyircisi ile buluşan Gelin Evi programında izleyenleri şaşırtan bir olay meydana geldi. Gülşah Hanım'ın ev sahipliği yaptığı günde tansiyon yükseldi. Misafir gelinlerden Yaprak Hanım, beklenmedik bir hareket yaparak Gülşah Hanım'ın kapısını söküp salona getirdi. Bu duruma sinirlenen Gülşah Hanım, kamera arkasında sert tepkiler vererek ağır sözler sarf etti ve fiziksel müdahalede bulundu. Gelin Evi'nde diskalifiye edilen yarışmacı kim? Gelin Evi Gülşah ile Yaprak olayındaki ayrıntılar…

    YAPRAK GELİN SALON KAPISINI SÖKTÜ

    7 Şubat 2025 Cuma günü Gelin Evi, 1447. bölümüyle ekranlara geldi ve 3 aylık evli olan Gülşah Hanım'ın evine konuk oldu. Yarışmacılar, Gülşah Gelin'in çeyizinden ev dekorasyonuna, misafir ağırlama tarzından sunumuna kadar birçok konuda değerlendirmelerini yaptı. Ancak Gümüşhaneli yarışmacının evinde tansiyon hiç düşmedi.

    Final gününde beklenmedik bir gelişme yaşandı ve hem gelin adayları hem de izleyiciler büyük bir şok yaşadı. Ev turunun tamamlanmasının ardından yarışmacılar değerlendirmelerini yapmaya başladı. Bu sırada Yağmur Gelin, banyodan döndükten sonra yarışmacı arkadaşlarına bir sürprizi olduğunu söyleyerek herkesi meraklandırdı. Ancak yaptığı hareket stüdyoda büyük bir gerilime yol açtı. Yağmur Gelin, Gülşah Gelin'in salon kapısını yerinden sökerek oturma odasına getirdi. Bu durum karşısında şaşkına dönen Gülşah Gelin, "Bunun yaptığın doğru bir şey mi?" diyerek sert tepki gösterdi.

    GELİN EVİ'NDE DİSKALİFİYE OLAN YARIŞMACI KİM?

    Bu olay, yarışmacılar arasında büyük bir tartışmaya neden olurken, kamera arkasında gerilim iyice tırmandı. Gülşah Gelin ve Yağmur Gelin arasındaki sözlü atışma giderek sertleşti. Yapım ekibi, yaşanan bu gerginlik üzerine bir karar alarak, Gülşah Gelin'in yarışmadan diskalifiye edildiğini duyurdu. Kamera arkasında söylediği sözlerden pişmanlık duymadığını belirten Gülşah Gelin'in elenmesi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

    GELİN EVİ 1447.BÖLÜMÜNDE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

    7 Şubat 2025 Cuma günü Gelin Evi programında 100.000 TL değerindeki büyük ödülün kazanan yarışmacı Yağmur oldu.

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