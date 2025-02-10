Gelin Evi’nde akıllara zarar olay! Kapıyı söktü getirdi: Yarışmacı diskalifiye edildi!

Hafta içi her gün seyircisi ile buluşan Gelin Evi programında izleyenleri şaşırtan bir olay meydana geldi. Gülşah Hanım'ın ev sahipliği yaptığı günde tansiyon yükseldi. Misafir gelinlerden Yaprak Hanım, beklenmedik bir hareket yaparak Gülşah Hanım'ın kapısını söküp salona getirdi. Bu duruma sinirlenen Gülşah Hanım, kamera arkasında sert tepkiler vererek ağır sözler sarf etti ve fiziksel müdahalede bulundu. Gelin Evi'nde diskalifiye edilen yarışmacı kim? Gelin Evi Gülşah ile Yaprak olayındaki ayrıntılar…

YAPRAK GELİN SALON KAPISINI SÖKTÜ

7 Şubat 2025 Cuma günü Gelin Evi, 1447. bölümüyle ekranlara geldi ve 3 aylık evli olan Gülşah Hanım'ın evine konuk oldu. Yarışmacılar, Gülşah Gelin'in çeyizinden ev dekorasyonuna, misafir ağırlama tarzından sunumuna kadar birçok konuda değerlendirmelerini yaptı. Ancak Gümüşhaneli yarışmacının evinde tansiyon hiç düşmedi.

Final gününde beklenmedik bir gelişme yaşandı ve hem gelin adayları hem de izleyiciler büyük bir şok yaşadı. Ev turunun tamamlanmasının ardından yarışmacılar değerlendirmelerini yapmaya başladı. Bu sırada Yağmur Gelin, banyodan döndükten sonra yarışmacı arkadaşlarına bir sürprizi olduğunu söyleyerek herkesi meraklandırdı. Ancak yaptığı hareket stüdyoda büyük bir gerilime yol açtı. Yağmur Gelin, Gülşah Gelin'in salon kapısını yerinden sökerek oturma odasına getirdi. Bu durum karşısında şaşkına dönen Gülşah Gelin, "Bunun yaptığın doğru bir şey mi?" diyerek sert tepki gösterdi.