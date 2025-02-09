Başka Bir Gün 3. bölüm fragmanı! ATV 3. bölüm 2. tanıtımı yayımlandı! DNA testi Güngör’ün çıktı

Paylaşılan tanıtımda elindeki DNA raporuyla Güngör'ün karşısına geçen Nehir, ona çocuklarına bu durumu anlatacağını söylerken Güngör'ün cevabı ise herkesi şaşırtıyor. Nehir Serdar'ın hayatında başka kadınların olduğunu söylerken Güngör'ün 'O test Serdar yüzünden değil, benim yüzümden' cevabı ise raporun altından neler çıkacağı konusunda büyük merak uyandırıyor.

3. BÖLÜM 2. TANITIM LİNKİ

https://youtu.be/dTwCNn3uaGM adresinden yeni tanıtımı izleyebilirsiniz.

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