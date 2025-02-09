Başka Bir Gün 3. bölüm fragmanı! ATV 3. bölüm 2. tanıtımı yayımlandı! DNA testi Güngör’ün çıktı

ATV'nin büyük ilgi gören yeni dizisi Başka Bir Gün'ün 3. bölümüne dair ikinci fragman yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, dizinin sırlarla dolu hikayesinde yeni bir düğüm çözülmeye başlıyor. Özellikle DNA testiyle ilgili gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Fotoğraflar: ATV
BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM 2. TANITIMI
Ay Yapım imzalı yeni dizi 'Başka Bir Gün', perşembe akşamı heyecan dolu 3. bölümüyle atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin hikayesindeki sırlardan biri bu hafta ortaya çıkıyor.
Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimlerin yer aldığı diziden yeni tanıtım yayınlandı.