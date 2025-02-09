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Başka Bir Gün 3. bölüm fragmanı! ATV 3. bölüm 2. tanıtımı yayımlandı! DNA testi Güngör'ün çıktı

Başka Bir Gün’ün perşembe günü atv’de yayınlanacak 3. bölümünden merak uyandıran tanıtım paylaşıldı. Nehir, Serdar’ın çekmecesinde bulduğu DNA raporunun hesabını Güngör’den sorarken hiç beklemediği bir cevap alıyor.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 20:08 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 20:08
Başka Bir Gün 3. bölüm fragmanı! ATV 3. bölüm 2. tanıtımı yayımlandı! DNA testi Güngör’ün çıktı

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ATV'nin büyük ilgi gören yeni dizisi Başka Bir Gün'ün 3. bölümüne dair ikinci fragman yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, dizinin sırlarla dolu hikayesinde yeni bir düğüm çözülmeye başlıyor. Özellikle DNA testiyle ilgili gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Fotoğraflar: ATVFotoğraflar: ATV

BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM 2. TANITIMI

Ay Yapım imzalı yeni dizi 'Başka Bir Gün', perşembe akşamı heyecan dolu 3. bölümüyle atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin hikayesindeki sırlardan biri bu hafta ortaya çıkıyor.

Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimlerin yer aldığı diziden yeni tanıtım yayınlandı.

Paylaşılan tanıtımda elindeki DNA raporuyla Güngör'ün karşısına geçen Nehir, ona çocuklarına bu durumu anlatacağını söylerken Güngör'ün cevabı ise herkesi şaşırtıyor. Nehir Serdar'ın hayatında başka kadınların olduğunu söylerken Güngör'ün 'O test Serdar yüzünden değil, benim yüzümden' cevabı ise raporun altından neler çıkacağı konusunda büyük merak uyandırıyor.

3. BÖLÜM 2. TANITIM LİNKİ

https://youtu.be/dTwCNn3uaGM adresinden yeni tanıtımı izleyebilirsiniz.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de...

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