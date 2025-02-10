atv’nin yeni dizisi Can Borcu’na yoğun ilgi!

"Dizi atv'de izlenir" sloganı, her diziyle reytinglere yansıdı. Cumartesi akşamları yayınlanan Can Borcu da hızla yükselen bir grafik yakaladı.

TEHDİT ETTİ

Dizi, 8 Şubat'ta yayınlanan bölümüyle 'Tüm Kişiler'de zirveye çıktı. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, izleyenleri ekrana kilitledi. Dizinin 8'inci bölümünde Mehmet, Emel'in tehdidine boyun eğmedi ve çocuklara tüm gerçekleri kendisinin açıklayacağını söyledi.

TEHLİKEDE...

Ancak bu durum, Emel'in planlarını altüst etti. Handan, yeni dükkanını açılışa hazırlarken beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Neyse ki, son anda yetişen Mehmet, Handan'ı kurtarır.