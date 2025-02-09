Kardelenler’in yeni bölümünde neler olacak? Hicran çare arıyor!

Kardelenler'in yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Hayırsız oğullarının acımasız eşleri tarafından huzurevine bırakılan Hicran, ne yapacağını bilmez haldeyken, Aysel ile Ferit de amcalarının yaptıklarının şaşkınlığını yaşamaktadır. Gülcan ile Fatoş, kocalarıyla birlikte hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. Bir türlü sığınacak bir çatı bulamayan Korkmazlar, çok zor anlar yaşarlar.

SINAV HEYECANI!

Hicran içine düştükleri durumdan kurtulmanın yolları ararken; Aysel ile Ferit, Gündoğan Koleji'nin bursluluk sınavına girmenin heyecanı yaşarlar. Arif cephesinde birtakım gelişmeler yaşanırken, Racilerin fütursuzca hizmete açtıkları kebapçının açılışında beklenmedik olaylar yaşanır.