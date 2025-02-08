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Bir Gece Masalı 21. bölüm ön izleme yayınlandı: Tutuklandın sen farkında mısın?

atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı’nın merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme yayınlandı. Bir Gece Masalı 21. bölüm ön izleme videosunda Canfeza’ya “Tutuklandın sen farkında mısın?” diye çıkışan Mahir’in sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:09 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:16
Bir Gece Masalı 21. bölüm ön izleme yayınlandı: Tutuklandın sen farkında mısın?

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    Salı akşamları atv ekranında izleyici karşısına çıkan Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme yayınlandı.

    Bir Gece Masalı 21. bölüm önizleme

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Mahir'den öğrendiği gerçekle çok öfkelenen ve kırılan Canfeza, ilişkilerine bir mola vermeye karar vererek Kürşat'ın evine gider. Mahir bir yandan kendini affettirmeye çalışırken bir yandan ailesinin sorunlarıyla baş etmek zorunda kalır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Sevde'nin hamileliğini öğrenen Efsane ortadan kaybolmuştur. Ferman büyük bir aşk acısının içine düşer ve Mahir'e sarılır. Afet ise Sevde'yi de alarak sahte bir hocaya gider. Bu ziyaret Sevde'nin içine büyük bir kuşku tohumu düşürür. Canfeza ve Mahir arasında ipler gerilirken Canfeza'nın İnci'nin başına açtığı bir tuzağa düşmesi Mahir'i allak bullak eder.

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