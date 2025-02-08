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Zembilli 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bende Adem’e verecek kız yok”

Atv’nin sevilen dizisi Zembilli’nin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Bende Adem’e verecek kız yok” sözleri damga vurdu. İşte Zembilli 7. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 09:53 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 09:55
Zembilli 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Bende Adem’e verecek kız yok

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    Cuma akşamları izleyici ile buluşan Zembilli'nin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Münevver eve geldiğinde Fidan'ın kaçtığını öğrenir ve hemen kahveye gidip Davut'a haber verir. Davut, Adem'e hesap sormaya gider.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    İlyas'ın Esma için yeni bir planı vardır ve Hayriye'yi planına dahil eder. Adem, Fidan'a yüzük alır ve barışma planları yapar. Bu arada Kadir, Vahit'i akika kurbanı için dua okumaya götürür.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Vahit kan görüp bayılınca Kadir, Tarık'ın çantasındaki bir narkozla onu ayıltmaya çalışır ve olanlar olur. İlyas planını devreye sokar ve Esma'yı kaçırır.

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