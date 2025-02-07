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Kardelenler 2. bölümden ipuçları: Hicran çare arıyor!

ATV’nin yeni dizisi Kardelenler, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Barış Falay, Ayda Aksel, Serhat Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci bölümüne dair ipuçları da ortaya çıktı. İşte Kardelenler 2. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 16:47
Kardelenler 2. bölümden ipuçları: Hicran çare arıyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hayırsız oğullarının acımasız eşleri tarafından huzurevine bırakılan Hicran, ne yapacağını bilmez haldeyken, Aysel ile Ferit de amcalarının yaptıklarının şaşkınlığını yaşamaktadır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Gülcan ile Fatoş, kocalarıyla birlikte hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. Bir türlü sığınacak bir çatı bulamayan Korkmazlar, çok zor anlar yaşarlar.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Hicran içine düştükleri durumdan kurtulmanın yolları ararken; Aysel ile Ferit, Gündoğan Koleji'nin bursluluk sınavına girmenin heyecanı yaşarlar. Arif cephesinde birtakım gelişmeler yaşanırken, Racilerin fütursuzca hizmete açtıkları kebapçının açılışında beklenmedik olaylar yaşanır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    KARDELENLER OYUNCU KADROSU

    Oyuncular: Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit)

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