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Kirli oyun! atv'nin sevilen dizisi "Can Borcu" 8. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu", 8. bölümüyle atv’de ekrana gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
Kirli oyun! atv’nin sevilen dizisi Can Borcu 8. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek

İÇİNDEKİLER

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    Can Borcu'nun yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Mehmet, Emel'in tehdidine boyun eğmez ve çocuklara tüm gerçekleri kendisinin açıklayacağını söyler. Ancak bu durum, Emel'i planlarını altüst edecektir. Handan, yeni dükkanını açılışa hazırlarken beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

    Neyse ki, son anda yetişen Mehmet, Handan'ı kurtarır. Mehmet, Dayı Hakan'ın gözaltına alınmasını sağlar. Bunu öğrenen Emel, Dayı Hakan'ı planlarına dahil eder.

    Handan ve Mehmet, çocuklarına kaza günüyle ilgili bütün gerçekleri anlatamadan Emel çoktan harekete geçmiş Rüzgar'a kesilmiş kaza videosunu izletmiştir. Babasının intikamını almaya yemin eden Rüzgar öğrendiği bu gerçek karşısında bir plan yapar. Rüzgar için hesap vakti gelmiştir. Mehmet ona gerçeği anlatmaya çalışsa da Rüzgar onu dinlemez. Mehmet'in üzerine kurşun yağdırır, ama Emel'in planları bununla da sınırlı kalmayacaktır.

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