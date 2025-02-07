Kardelenler dizisi yeni bölümüyle "Yankı" uyandıracak

"Kardelenler"in genç yıldızlarından Haktan Zavlak, ilk bölümün yayınlanmasının ardından gelen tepkileri ve karakterine dair merak edilenleri anlattı. Zavlak, "Çok güzel tepkilerle başladık. Seyircinin bizim inandığımız dünyaya katılması ve karakterlerimizi kucaklaması muhteşem bir his.



Bundan sonra gittikçe daha çok açılan, daha çok bizi içine alan bir hikaye ve karakterlerin derinlikli dünyası bekliyor. "Yankı" ise oynaması çok keyifli bir karakter. Naifliği ve geldiği dünyaya olan tezat davranışları hoşuma gidiyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN