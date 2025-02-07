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Can Aslantuğ Kardelenler’deki rolünü anlattı!

Kardelenler dizisinde Cankat karakterini canlandıran Can Aslantuğ, ilk oyunculuk deneyimini anlattı. Kardelenler dizisi ve canlandırdığı Cankat karakteri hakkında konuşan Can Aslantuğ, oyunculuk üzerine ailesine danıştığını onlardan çok destek aldığını da söyledi. İşte Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can Aslantuğ’un o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 16:23 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 16:23
Can Aslantuğ Kardelenler’deki rolünü anlattı!

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    Pazar akşamı ikinci bölümüyle ekrana gelecek olan Kardelenler' dizisinin genç isimlerinden Can Aslantuğ, yeni projesi ve ailesinin oyunculuk deneyimine olan destekleri hakkında konuştu.

    İLK OYUNCULUK DENEYİMİNİ ANLATTI

    Can Aslantuğ, "Evet, sonunda buluştuk! Çok heyecanlı bir bekleyişti. İşimizin dünyası çok zengin. Her karakterin kendi yolculuğunu ve hikayesini izliyoruz. En heyecan verici anlar ise bu farklı yolculukların kesiştiği anlar olacak. Zaman geçtikçe izleyicilerimiz kendilerini çok çarpıcı bir hikayenin parçası olarak bulacaklar." diyerek diziyle ilgili duygularını paylaştı.

    Aslantuğ, dizide hayat verdiği, enerjik karakter Cankat'ı şu şekilde tanımladı: "Cankat'ı ufaktan gördük. Eğlenceli, komik ama bir o kadar da iyi kalpli bir çocuk. Anne ve babasının aksine, kuzenlerine sahip çıkan, onları seven ve koruyan bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Cankat'ın bitmek bilmeyen enerjisine hayat vermek gerçekten keyifli. Ama sevdiklerini korumak için elinden geleni yapması beni kesinlikle etkileyen yönlerinden biri oldu."

    Can Aslantuğ | Kaynak: atvCan Aslantuğ | Kaynak: atv

    İlk bölümü dizinin başrol oyuncularından Barış Falay'ın daveti üzerine ekipçe izlediklerini belirten Aslantuğ, sonraki bölümleri ailesi ile izleyeceğini şöyle anlattı; "Barış abi (Barış Falay) çok hoş bir hareketle evini açtı ve tüm oyuncu arkadaşlarımızla ilk bölümü beraber izlemeye davet etti. Sonraki bölümleri ise annem ve babamla izleyeceğim. Beni izlediklerindeki tepkilerini çok merak ediyorum"

    "ANNE VE BABAMA MİNNETTARIM"

    Oyunculuk üzerine ailesine danıştığını onlardan çok destek aldığını söyleyen Can Aslantuğ bu süreci dair bunları söyledi; "Öncelikle çok destekleyici oldular. Hep öyleydiler zaten. Bu projeye başladığımda ise benim heyecanımı paylaştılar. Onların ilk önceliği benim mutlu olmamdı. Dahil olduğum işi ve böylesine güzel bir ekiple çalıştığımı gördüler… Benim de çok mutlu olduğumu anlayınca eminim onlar da rahatladı, sevindiler. Her set çıkışı telefonlaşırız zaten. Ben günümün nasıl geçtiğini anlatırım, yeni bir şey öğrendiysem ondan bahsederim, bunun üstüne babam kendi deneyimlerinden örnekler paylaşır mesela. Setten eve dönene kadar konuşuruz genelde. Bu bana da çok iyi gelen bir şey. Benim yürüdüğüm yolu başarıyla yürümüşler onlar. Bunu değerlenebilmek çok önemli. Benim için zaten ailenin farklı jenerasyonlarının aynı yoldan gitmesi çok duygusal bir durum, ama onlar içinde öyle olduğuna eminim. Şahsen projeye başlarken gerginlikle karışık bir heyecan içerisindeydim. Günün sonunda ilk projem. İlk işim. Evet yoğun bir hazırlık ve oyunculuk eğitimi serüveninin içinde geçtim ama hem çok anlamlı hem de çok önemli bir iş benim için. Ama boşluğa düştüğümü gördükleri her anda yanımda oldular, sağ olsunlar karakteri ve hikayeyi çalışmamda büyük yardım ettiler. O yüzden onlara gerçekten minnettarım" s

    İzleyicilere de özel bir mesaj ileten Aslantuğ, "Biz hayatın içinden bir hikaye anlatıyoruz. Her karakterin kendi yolculuğuyla, herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği bir dizi. Ben şahsen sonunda buluştuğumuz için çok mutluyum" dedi.

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