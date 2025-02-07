Başka Bir Gün 2. bölümde neler oldu? Merakla beklenen yeni tanıtım yayınlandı!

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Sürükleyici hikayesiyle ilk bölümünden itibaren izleyicileri atv'de ekran başına toplayan 'Başka Bir Gün' dizisinin dün gece yeni bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıktı. Nehir, kayıplara karışan eşi Serdar'ın peşine düşerken Serdar'ın ondan sakladığı birçok acı gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı.

(Kaynak: atv) 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Nehir, Serdar'ın bir sabah ortadan kaybolmasından sonra başına neler gelebileceği konusunda onu araştırmaya başladı. Bu sırada Serdar'ın sahte kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışırken bir yandan da hukuk bürosunun borç batağına düştüğünü fark etti. Bir yandan iş yerini ayakta tutmak için davalara giren Nehir, avukatlığını yaptığı bir müvekkilinin Serdar'ın mafyayla iş yaptığını söylemesi Nehir'e Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürdü. Nehir'in yaptığı araştırmalar Serdar'ın onu aldattığına dair şüpheleri de artırırken ipuçları Nehir'i Serdar'ın çocukluk aşkı Zeynep'e götürdü.