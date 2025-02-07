Başka Bir Gün 2. bölümde neler oldu? Merakla beklenen yeni tanıtım yayınlandı!

(Kaynak: atv)
Şenay Korucu'nun cenazesine katılan Nehir, Serdar'ın karanlık işler yaptığı söylenen aileden Suzan Köksal'la ilk kez yan yana geldi. İkili arasındaki manidar konuşma dikkat çekerken bölümün finalinde Savcı, Nehir'i kocası Serdar ve kocasının sevgilisi Şenay Korucu'yu öldürmekle suçladı. Duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık geçiren Nehir'in yeni bölümde yaşayacakları şimdiden merakla bekleniyor.
(Kaynak: atv)
SÜRÜKLEYİCİ HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKEN DİZİNİN 3. BÖLÜMÜNDEN İLK TANITIM YAYINLANDI
Paylaşılan tanıtımda Savcı, Nehir'i kocası ve kocasının sevgilisi Şenay Korucu'yu öldürmekle suçlarken Nehir buna şiddetle karşı çıkıyor. Güngör'ün "Ne yaptın sen son gece oğluma" sözleri dikkat çekerken Serdar ve Şenay'ı otel odasında beraber gördüğümüz anlar büyük merak yaratıyor. Finalde çıkarılan cesedin Serdar'a ait olma ihtimali ise yeni bölüme dair heyecanı yükseltirken tanıtıma damga vuruyor.
(Kaynak: atv)
Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de!
(Kaynak: atv)
Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.