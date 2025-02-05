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Zembilli 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bana başka bir çare bırakmadın Fidan!

Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas) gibi genç yeteneklerin yer aldığı Zembilli’nin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Adem’in “Bana başka bir çare bırakmadın Fidan!” şeklindeki sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 13:48
Zembilli 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bana başka bir çare bırakmadın Fidan!

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    İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Zembilli'nin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Zembilli 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    ZEMBİLLİ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Fidan ve Adem'in vasiyet hakkında söyledikleri yalan ortaya çıkar. Aileler, vasiyet meselesi yüzünden birbirleriyle çatışmaya başlar. İlyas ise bu durumu fırsata çevirebilmek için Havva'nın karşısına çıkar ve Esma'yla evlenmek istediğini yineler.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Adem ve Fidan vasiyet yüzünden çaresiz kalıp, gizlice görüşmeye başlarlar. Kadir, Vahit'i köyün birindeki düğüne, davulcu olarak gitmeye ikna eder. Ancak düğünde attan düşüp yaralanırlar ve hastaneye kaldırılırlar.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Nuran hastanede Kadir'in yanında kalır, ilk defa Kadir'e, onu nasıl sevdiğini anlatır. Tarık ise annesinin kesin talimatıyla Vahit'i evine davet eder. Hatice ve Tarık, Vahit'e unutamayacağı bir aile sıcaklığını yaşatır. Anne ve babasının baskısına dayanamayan Fidan, çeyizini toplayıp Adem'e kaçar.

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