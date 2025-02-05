Kardelenler’in genç yıldızı Haktan Zavlak oynadığı Yankı karakterini anlattı!

2 Şubat Pazar akşamı izleyici ile buluşmalarının ardından sosyal medyada yer alan övgü dolu yorumların kendilerini motive ettiğini belirten Zavlak, karakterini ve gelen ilk tepkileri paylaştı; "Çok güzel tepkilerle başladık. Seyircinin bizim inandığımız dünyaya katılması ve karakterlerimizi kucaklaması muhteşem bir his. Bundan sonra gittikçe daha çok açılan, daha çok bizi içine alan bir hikaye ve karakterlerin derinlikli dünyası bekliyor. Yankı ise oynaması çok keyifli bir karakter. Naifliği ve geldiği dünyaya olan tezat davranışları hoşuma gidiyor. Farklı biri olduğunu hissediyorum oynarken. Hayatta kendi doğruları olduğunu ve bunları izlediğini düşünüyorum. Devam ettikçe ve aşkı deneyimledikçe daha keyifli olacak bir karakter".

(Kaynak: atv)

Yankı gibi benim de hayatımda kendi doğrularım var, bulunduğum yerden farklı bir insan olduğumu hissettiğim zamanlar oluyor diyen genç oyuncu, karakteri ile ortak yönlerini ve set deneyimine dair ise şunları söyledi; "Kibar biri olarak nitelendirebilirim kendimi, ayrıca müziğe olan ilgisi ve güler yüzlü olması da benzettiğim yönlerinden. Çok güzel bir setteyiz. Herkes işinde çok profesyonel ve hata payı olmadan çalışıyoruz. Oyuncu kadrosundan teknik ekibe, yapım kısmından diğer birimlere herkesin uyum içinde çalıştığı bir sette olmak bana huzur veriyor."

İzleyicilere, "Bizimle bu hikayeye inanmaya ve izlemeye devam edin. Çok güzel hikayeler ve çok güzel sahneler geliyor, takipte kalın" diyen Zavlak, ikinci bölüme dair ise heyecan dolu gelişmelerin olacağını belirtti.

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, "Kardelenler", güçlü kadrosu ve yürekleri ısıtan hikayesi ile her Pazar atv'de.