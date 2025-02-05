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Kardelenler 2. bölüm 2. fragman yayınlandı: Aileyi mahvettin!

Pazar akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kardelenler dizisinin 2. bölüm 2. fragman yayınlandı. Bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsü ekrana taşıyan Kardelenler’in yeni bölüm fragmanı heyecanı doruklara çıkardı. İşte Kardelenler 2. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 13:58
Kardelenler 2. bölüm 2. fragman yayınlandı: Aileyi mahvettin!

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    atv'nin yeni dizisi Kardelenler'in 2. bölüm 2. fragman yayınlandı.

    Kardelenler 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Korkmaz ailesi, 10 yıl sonra aile yemeğinde bir araya gelir. Ancak yemek beklenen aile kavuşması sıcaklığında geçmez. Önce gelinler birbirine laf sokar. Hicran'ın kızı Menekşe ile mutfaktaki konuşmasına kulak misafiri olan eşi Koray tatsızlık çıkartır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Raci 5 Milyon borcu yüzünden tehdit edildiğini söyleyip, Koray'dan borç ister. İlk defa bir araya gelen kuzenler de dışarı çıkarlar. İstanbul'da lüks gece kulübüne gitmek için bu buluşmayı kullanan Gizem mekana gelince onları bırakır. Yanlış anlama sonucu kavga çıkar. Arbede yaşanır Ferit ve Cankat dışarı atılır. Sofradaki gerginliğin üzerine çocukların yaralı gelişi olayların büyümesine neden olur.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Tüm bunların üzerine Hicran ve Arif'in oğulları Onur için evi ipotek ettirip iş yeri açmasına yardımcı olacaklarının ortaya çıkması ise tuz biber eker. Kardeşler birbirlerine olan nefretlerini kusarlar baba Arif ise fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Hicran torunları Ferit ev Aysel'e sahip çıkar ancak olaylar beklemedik bir şekilde gerçekleşir. Babasını hastaneye yetiştirirken Onur kazar yapar ve olay yerinde eşi ile hayatlarını kaybederler. Bu durumu fırsat bilen Raci borcuna karşılık annesine evi sattırıp parayı alır. Ancak annesine ve yeğenlerine sahip çıkmaz. Annesini huzur evine Aysel ve Ferit ise yetimhaneye yerleştirirler.

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