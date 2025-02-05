Can Borcu 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen benim babamı öldürdün!

Mine Tugay, Bülent İnal, Cüneyt Mete ve Ebru Özkan Saban'ı bir araya getiren Can Borcu'nun merakla beklenen 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
(Kaynak: atv)
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.
(Kaynak: atv)
Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.
(Kaynak: atv)
Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir. Mehmet'in evini kurşunlatan Dayı Hakan, Mehmet'e yeni ve büyük sorunlar çıkaracağını belli eder.