SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Can Borcu 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen benim babamı öldürdün!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Can Borcu’nun merakla beklenen 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gerilimin doruklara ulaştığı fragmana “Sen benim babamı öldürdün!” sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 8. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:14 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:14
Can Borcu 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen benim babamı öldürdün!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Mine Tugay, Bülent İnal, Cüneyt Mete ve Ebru Özkan Saban'ı bir araya getiren Can Borcu'nun merakla beklenen 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Can Borcu 8. Bölüm 2. Fragmanı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir. Mehmet'in evini kurşunlatan Dayı Hakan, Mehmet'e yeni ve büyük sorunlar çıkaracağını belli eder.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Mehmet ve Handan arasındaki sırları öğrenen Emel, Mehmet'i tehdit ederek sinsi planlarını devreye sokar ve bir teklifte bulunur. Mehmet'in bu teklife vereceği cevap bütün dengeleri değiştirecektir.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Suriye ile geleceğimize yön verecek kararlar aldık mesajı! CHP’ye tepki: Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar
    Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi
    Başka Bir Gün
    Suriye’de PYD/YPG için yolun sonu: ABD de terk ediyor! Pentagon’da çekilme hazırlığı
    4 gol var kazanan yok! İskenderunspor - Trabzonspor : 2-2 | MAÇ SONUCU
    Sarı serum kabusu sürüyor! Bir kişi daha hayatını kaybetti | Nedir bu sarı serum meselesi? Uzman isim uyardı
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Donald Trump’ın Gazze planına tepki: Abesle iştigal | Ahmet Şara ile ne görüşüldü? | Bahçeli’nin Öcalan çıkışı
    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz
    Ankara’da Erdoğan-Steinmeir zirvesi! En önemli gündem: Eurofighter’lar! Türkiye fiyat bekliyor...
    Netanyahu’dan Trump’a altın çağrı cihazı! Hizbullah’a telsiz saldırısına gönderme
    Trump’ın Gazze’yi ilhak planına tepki! ABD basını küstah emperyalist İsrail Netanyahu’ya siyasi can simidi dedi
    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak
    CHP’deki ön seçim savaşında Mansur Yavaş’tan 10 Şubat hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel’in canını sıkan anket
    EMEKLİYE 25 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! Kampanyalarını tek tek açıkladılar! Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Akbank, Garanti...
    Menekşe Güven olayında yeni gelişme! Müge Anlı’dan flaş karar: Bu dosyaya bakamayacağım
    Deprem şehitleri Kur’an ve dualarla anılacak! Adıyaman’da Bir oluruz temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek
    Narin cinayetinde flaş iddia: Suçu Salim’e yıkacaklar! Baba Arif Güran’dan açıklama: İsterlerse Edirne’ye versinler
    CANLI | Beyaz Saray’da kara buluşma: Trump ve Netanyahu’dan Gazze’yi ilhak planı: ABD ordu mu gönderecek?
    İstanbul’a yılın ilk karı düştü! Meteoroloji’den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!
    Yeşilçam’ın fettan güzeli Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Gören inanamadı: 86’lık Barbie!