Can Borcu 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Seni bu dünyadan silerim!

atv'nin sevilen dizilerinden Can Borcu'nun 8. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.
Kaynak: atv
Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.
Kaynak: atv
Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir.