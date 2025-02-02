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Can Borcu 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Seni bu dünyadan silerim!

Cumartesi akşamları atv’de izleyici ile buluşan Can Borcu’nun 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Bülent İnal’ın canlandırdığı Mehmet karakterinin “Seni bu dünyadan silerim!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 8. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 15:28
Can Borcu 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Seni bu dünyadan silerim!

İÇİNDEKİLER

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    atv'nin sevilen dizilerinden Can Borcu'nun 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.

    Can Borcu 8. bölüm fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mehmet'in evini kurşunlatan Dayı Hakan, Mehmet'e yeni ve büyük sorunlar çıkaracağını belli eder.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mehmet ve Handan arasındaki sırları öğrenen Emel, Mehmet'i tehdit ederek sinsi planlarını devreye sokar ve bir teklifte bulunur. Mehmet'in bu teklife vereceği cevap bütün dengeleri değiştirecektir.

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