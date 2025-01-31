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Atv’nin yeni dizisi Kardelenler’in ilk bölümünden ipuçları! Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi...

Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler için geri sayım başladı. Pazar akşamı izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizinin ilk bölümden detaylar ise ortaya çıktı. Peki Kardelenler ilk bölümde neler olacak?

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 15:23 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 15:36
Atv’nin yeni dizisi Kardelenler’in ilk bölümünden ipuçları! Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi...

İÇİNDEKİLER

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    Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler için geri sayım başladı.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

    Kardelenler 1. bölüm 2. fragman!

    O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    OYUNCU KADROSU

    Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

    "Kardelenler" dizisinin 3. tanıtımı yayında!: Heyecan zirveye çıktı!

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