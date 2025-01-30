Yeni bölüm nefes kesecek: Vasiyet meselesi Zembilli’yi karıştırdı!

İlyas ise bu durumu fırsata çevirebilmek için Havva'nın karşısına çıkar ve Esma'yla evlenmek istediğini yineler. Adem ve Fidan vasiyet yüzünden çaresiz kalıp, gizlice görüşmeye başlarlar.

(Kaynak: atv)

Kadir, Vahit'i köyün birindeki düğüne, davulcu olarak gitmeye ikna eder. Ancak düğünde attan düşüp yaralanırlar ve hastaneye kaldırılırlar. Nuran hastanede Kadir'in yanında kalır, ilk defa Kadir'e, onu nasıl sevdiğini anlatır.