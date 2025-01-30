Heyecan dolu yeni bölümüyle nefes kesti! İşte Kuruluş Osman 178. bölümde yaşananlar...

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Dizinin 178. bölümünde; Ulugan, Kayı ahalisini önünde Osman Bey'i idam etme kararı alır. Bu kararın üzerine Osman Bey'' Ucunda ölüm bile olsa Türk asla diz çökmeyecektir'' diyerek Kayılara seslenir. Osman Bey idam edileceği sırada obaya gelen Moğol elçisi tüm hesapları değiştirecektir.

(Kaynak: atv) Elçi idamı durdurup Moğol Han'ı Olcaytu'nun, Osman Bey'in canlı olarak Tebriz'e götürülmesini istediğini söyler. Altuga tarafından Moğol Han'ı Olcaytu'ya götüren Osman Bey kendisini bu esaretten kurtarmanın yollarını ararken; Bala Hatun Orhan ve Alaeddin Bey Osman Bey'i kurtarmak için yola düştükleri sırada Sofia, Lucas ve nökerlerin arasında kalıp tuzağa düşerler. Ayşe'nin kendisine verdiği hançerle Altugan'ın kafesinden kurtulan Osman Bey, Sofia'dan aldığı talimatla kendisini öldürmeye gelen Poena/Halime'yi Moğollar tarafından öldürecekken kurtarır.