SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Heyecan dolu yeni bölümüyle nefes kesti! İşte Kuruluş Osman 178. bölümde yaşananlar...

‘Kuruluş Osman’ 178. bölümü Tüm Kişiler kategorisi’nde %7,23 reyting, %17,73 izlenme payı elde 20+ABC1 kategorisinde ise %6,17 reyting, 15,78 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 12:16
Heyecan dolu yeni bölümüyle nefes kesti! İşte Kuruluş Osman 178. bölümde yaşananlar...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dizinin 178. bölümünde; Ulugan, Kayı ahalisini önünde Osman Bey'i idam etme kararı alır. Bu kararın üzerine Osman Bey'' Ucunda ölüm bile olsa Türk asla diz çökmeyecektir'' diyerek Kayılara seslenir. Osman Bey idam edileceği sırada obaya gelen Moğol elçisi tüm hesapları değiştirecektir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Elçi idamı durdurup Moğol Han'ı Olcaytu'nun, Osman Bey'in canlı olarak Tebriz'e götürülmesini istediğini söyler. Altuga tarafından Moğol Han'ı Olcaytu'ya götüren Osman Bey kendisini bu esaretten kurtarmanın yollarını ararken; Bala Hatun Orhan ve Alaeddin Bey Osman Bey'i kurtarmak için yola düştükleri sırada Sofia, Lucas ve nökerlerin arasında kalıp tuzağa düşerler. Ayşe'nin kendisine verdiği hançerle Altugan'ın kafesinden kurtulan Osman Bey, Sofia'dan aldığı talimatla kendisini öldürmeye gelen Poena/Halime'yi Moğollar tarafından öldürecekken kurtarır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Osman Bey ve Poena/Halime birbirleri hakkında gerçeği bilmeden sığındıkları mağarada eski anıları hatırlayıp baba-kız gibi yakınlaşırlar. Poena/Halimeyi korumak için Osman Bey sığındığı Mağaradan çıkarak Moğollarla savaşırken yardımına Bala, Alaaddin ve Orhan Bey'ler ile Alp'leri gelir. Kayılar, Moğollarla ölüm kalım savaşı verirken Poena/ Halime ve Bala Hatun ile uçurum kenarında Lucas ve nökerlerin tuzağına düşerler. Bunun üzerine Osman Bey, Lucas'a ve şövalyelerine saldırı emri verir. Osman Bey, Bala Hatun ve Poena, Lucas ve askerleriyle kıyasıya savaşırken Poena uçurumdan düşer.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Kritik konum şüpheli kaza: ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Çok sayıda ölü var! Ses kayıtları ortaya çıktı
    Esir takasında 3. tur! Hamas’ın bıraktığı 3 İsrailli | Yahya Sinvar detayı | Dünyaya haritalı mesaj
    Başka Bir Gün Dizi
    ABD’de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu
    ABD’deki uçak kazası neden oldu? Uzmanlardan çarpıcı açıklamalar: İmkansız
    Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün yalanı ortaya çıktı! Çalışanları bir bir anlattı
    Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla sinir uçlarıyla oynayan Salwan Momika öldürüldü
    Halk TV’ye yasa dışı kayıt soruşturması! Herkes birbirini suçladı: Seda Selek, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz... | Suat Toktaş tutuklandı
    EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...
    DeepSeek’e meydan okuyan okuyana! Gövde gösterileri başladı: Alibaba da artık oyunda!
    Beyniniz 20 yıl önceden sinyal veriyor! Uzmanından alzheimer riskini minimuma indiren 4 altın tavsiye
    Kafe ve restoranlarda harcama alt limiti uygulaması | Ticaret Bakanlığı denetimlere hız verdi
    Sosyal medya düzenlemesinde son viraj! Başkan Erdoğan’ın masasında!
    Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Özel hastaneler yönetmeliği değişti
    Meteoroloji’den İstanbul için sis bulutu alarmı: Güneşli günler geride kalıyor! 30 Ocak hava durumu raporu
    EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON FIRSATI | Ödemelerde neler değişecek: İşte maaşa göre ödeme aralığı
    Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı!
    Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara görevine resmen başladı
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Bolu ayarı: Laf cambazlığıyla sorumluluktan kaçamazsınız | İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
    Galatasaray çıldırdı! Tarihe geçecek 65 milyon euroluk teklif