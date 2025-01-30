Squid Game 3. sezon tarihi açıklandı! Netflix son dakika duyurdu

Netflix'in küresel fenomeni Squid Game, ikinci sezonunun ardından merakla beklenen üçüncü sezonuyla geri dönüyor. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk'un daha önce doğruladığı yeni sezon için Netflix'ten son dakika açıklaması geldi.

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SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Squid Game 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Bu sezonun aynı zamanda dizinin final sezonu olacağı ve tüm gizemlerin açığa çıkacağı belirtiliyor.

Yönetmen Hwang Dong-hyuk'un yaptığı açıklamaya göre, ikinci ve üçüncü sezonlar başlangıçta tek bir hikaye olarak planlanmıştı. Ancak çekim sürecinin yoğunluğu nedeniyle hikaye iki sezona bölündü.