Squid Game 3. sezon tarihi açıklandı! Netflix son dakika duyurdu

Netflix'in küresel fenomeni Squid Game, ikinci sezonunun ardından merakla beklenen üçüncü sezonuyla geri dönüyor. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk'un daha önce doğruladığı yeni sezon için Netflix'ten son dakika açıklaması geldi.
Netflix'in küresel fenomeni Squid Game, ikinci sezonunun ardından merakla beklenen üçüncü sezonuyla geri dönüyor. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk'un daha önce doğruladığı yeni sezon için Netflix'ten son dakika açıklaması geldi.
Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Squid Game 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Bu sezonun aynı zamanda dizinin final sezonu olacağı ve tüm gizemlerin açığa çıkacağı belirtiliyor.
Yönetmen Hwang Dong-hyuk'un yaptığı açıklamaya göre, ikinci ve üçüncü sezonlar başlangıçta tek bir hikaye olarak planlanmıştı. Ancak çekim sürecinin yoğunluğu nedeniyle hikaye iki sezona bölündü.
Yeni sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanacak. Daha fazla gerilim ve heyecanın beklendiği final sezonunda, izleyicileri büyük sürprizler bekliyor.
Dizinin oyuncu kadrosu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, başrol oyuncusu Lee Jung-jae'nin performansı hayranlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Netflix'in yaptığı son dakika açıklamasında, Squid Game 3. sezonun heyecan verici final bölümleriyle 27 Haziran 2025 günü ekranlara geleceği ve büyük bir finalle izleyicilere veda edeceği duyuruldu.