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Squid Game 3. sezon tarihi açıklandı! Netflix son dakika duyurdu

Netflix’in dünyaca ünlü dizisi Squid Game, ikinci sezonunun ardından üçüncü sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk’un daha önce doğruladığı yeni sezon için Netflix’ten resmi açıklama geldi. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 19:06 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 19:06
Squid Game 3. sezon tarihi açıklandı! Netflix son dakika duyurdu

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    Netflix'in küresel fenomeni Squid Game, ikinci sezonunun ardından merakla beklenen üçüncü sezonuyla geri dönüyor. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk'un daha önce doğruladığı yeni sezon için Netflix'ten son dakika açıklaması geldi.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Squid Game 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Bu sezonun aynı zamanda dizinin final sezonu olacağı ve tüm gizemlerin açığa çıkacağı belirtiliyor.

    Yönetmen Hwang Dong-hyuk'un yaptığı açıklamaya göre, ikinci ve üçüncü sezonlar başlangıçta tek bir hikaye olarak planlanmıştı. Ancak çekim sürecinin yoğunluğu nedeniyle hikaye iki sezona bölündü.

    SQUİD GAME 3. SEZONDA NELER OLACAK?

    Yeni sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanacak. Daha fazla gerilim ve heyecanın beklendiği final sezonunda, izleyicileri büyük sürprizler bekliyor.

    Dizinin oyuncu kadrosu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, başrol oyuncusu Lee Jung-jae'nin performansı hayranlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

    NETFLİX'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    Netflix'in yaptığı son dakika açıklamasında, Squid Game 3. sezonun heyecan verici final bölümleriyle 27 Haziran 2025 günü ekranlara geleceği ve büyük bir finalle izleyicilere veda edeceği duyuruldu.

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