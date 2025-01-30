PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 179. bölüm fragmanı yayınlandı! “Yakacağımız bu diriliş ateşi küffarı diri diri yakacak!”

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 179. bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı yeni bölüm fragmanına “Yakacağımız bu diriliş ateşi küffarı diri diri yakacak!” sözleri damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 10:54 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 10:54
Kuruluş Osman 179. bölüm fragmanı yayınlandı! Yakacağımız bu diriliş ateşi küffarı diri diri yakacak!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 179. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Bala Hatun, Alaeddin Ve Orhan Bey'in Ölüm Kalım Savaşı!

    Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 178'inci bölümünde Ulugan'ın emriyle Moğol Sultanı'na götürülmek istenen Osman Bey, esaretten kurtulmanın yollarını ararken, Bala Hatun ve evlatları Moğol askerlerinin tuzağını bertaraf eder ve Osman Bey'i kurtarmak için yola çıkar.

    Kuruluş Osman 179.Bölüm Fragmanı

    Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin Bey ile Alpler, Moğolların Osman Bey'i Tebriz'e hangi yoldan götürdüklerinin izini sürmeye devam ederken, Moğol askerlerinin pususuna düşerler.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Osman Bey'in kafeste olduğunu düşünen Orhan Bey, Moğol askeri tarafından öldürülmeye çalışılır. Tuzağa düştüklerini anlayan Bala Hatun ve alplerin etrafı Ulugan, Sofia ve Komutan Lucas'ın adamları tarafından sarılır.

    Sofia, "Bala, Osman'ı ararken ölümünü buldun" derken, Ulugan ve Komutan Lucas'ın askerleri Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin Bey'e saldırır. Bunun üzerine Orhan Bey, "İmdi bu kurduğunuz oyunu sizin başınıza çalacağız" diyerek kardeşi Alaeddin ve diğer alpler ile düşmanın üzerine yürür.

    Sayıları oldukça fazla olan düşman askerlerine karşı geri çekilmek zorunda kalan Bala Hatun, Orhan Aleaddin bey ve alpleri, kurdukları bombalı tuzakla Moğol askerlerinden kaçmayı başarır. Tek başına kalan Osman Bey, Moğol askerleri ile savaşmaya hazırlandığı sırada Bala Hatun ve alpleri Osman Bey'in yardımına yetişir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Sayıları oldukça fazla olan Komutan Lucas ve askerlerine karşı yamaçta sıkışan Osman Bey ve Bala Hatun, amansızca düşmanla çarpışmaya devam ederken, ayağı kayıp uçurumdan düşmek üzere olan Halime'yi Bala Hatun kurtarabilecek midir?

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 178'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Kritik konum şüpheli kaza: ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Çok sayıda ölü var! Ses kayıtları ortaya çıktı
    ABD’de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu
    Başka Bir Gün Dizi
    ABD’deki uçak kazası neden oldu? Uzmanlardan çarpıcı açıklamalar: İmkansız
    Halk TV’ye yasa dışı kayıt soruşturması! Herkes birbirini suçladı: Seda Selek, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz... | Suat Toktaş tutuklandı
    Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün yalanı ortaya çıktı! Çalışanları bir bir anlattı
    Kafe ve restoranlarda harcama alt limiti uygulaması | Ticaret Bakanlığı denetimlere hız verdi
    Sosyal medya düzenlemesinde son viraj! Başkan Erdoğan’ın masasında!
    EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...
    Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Özel hastaneler yönetmeliği değişti
    Meteoroloji’den İstanbul için sis bulutu alarmı: Güneşli günler geride kalıyor! 30 Ocak hava durumu raporu
    EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON FIRSATI | Ödemelerde neler değişecek: İşte maaşa göre ödeme aralığı
    Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı!
    Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara görevine resmen başladı
    Başkan Erdoğan Hamas heyetini Külliye’de kabul etti
    Siber alem ikiye bölündü! Çinlileri Deep köşe sıkıştırıyorlar... Elon Musk da kılıç kuşandı
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Bolu ayarı: Laf cambazlığıyla sorumluluktan kaçamazsınız | İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Gözaltı sayısı 28’e yükseldi | Otel çalışanı kan donduran ihmali anlattı: Talimatı otel müdürü verdi
    Kriz büyük! Mansur Yavaş Özgür Özel’i yalanlayıp anketleri masaya getirdi... Ön seçim tercihi bize söylenmedi katılmayacağız
    Galatasaray çıldırdı! Tarihe geçecek 65 milyon euroluk teklif