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Beklenen gün geldi! atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün izleyici ile buluşuyor

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün ilk bölümüyle bu akşam atv’de başlıyor. Peki Başka Bir Gün’ün konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Heyecanla beklenen ilk bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 10:40 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 10:41
Beklenen gün geldi! atv’nin yeni dizisi Başka Bir Gün izleyici ile buluşuyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Güçlü hikayesiyle merak uyandıran, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan atv'nin yeni dizisi 'Başka Bir Gün' bu akşam atv'de başlıyor.

    Ezgi Mola ve Berkay Ateş (Kaynak: atv)Ezgi Mola ve Berkay Ateş (Kaynak: atv)

    İlk Bölümde Neler Olacak?

    Merakla beklenen dizinin ilk bölümüne dair ipuçları da ortaya çıktı. Peki Başka Bir Gün'ün 1. Bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

    Ezgi Mola ve Salih Bademci (Kaynak: atv)Ezgi Mola ve Salih Bademci (Kaynak: atv)

    Nehir Yıllardır Bir Yalanın İçinde Midir?

    İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır. Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

    Özlem Öçalmaz ve Nur Sürer (Kaynak: atv)Özlem Öçalmaz ve Nur Sürer (Kaynak: atv)

    Başka Bir Gün Oyuncu Kadrosu

    Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy).

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Başka Bir Gün bu akşam 20.00'de atv'de...

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